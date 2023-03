A soproni campust körülölelő Botanikus kert 100 esztendeje létesült. A „Zöld talár” díjas Soproni Egyetem úgy határozott, a közel 3 évtizede indult kezdeményezésnek méltó emléket állít a jubiláló kertben: minden év márciusában elülteti az „Év Fáját”, ami idén a vénic-szil lett. A Kárpát-hazában is őshonos fafaj élőhelyét jellemzően az árterek jelentik, amelyek területe azonban a 19. század óta tartó folyószabályzások és a maradék élőhelyek feldarabolódása, átalakítása miatt lényegesen lecsökkent.

A „szúnyogfának" is nevezett fafaj árnyéktűrő, a gyengébb minőségű talajokat is jól tolerálja. Ártéri fafajként akár a néhány hétig tartó vízelöntést is el tudja viselni. Érdekessége, hogy lombfakadás előtt virágzik, zöldes-vöröses virágait március környékén láthatjuk.

A Botanikus kertben elültetett egyed Mohácsról érkezett Sopronba. Az ültetésnél a mozgalom elindítója, dr. Bartha Dénes is közreműködött, az öntözésbe pedig a Hunyadi János evangélikus iskola természetismeret-tagozatos diákjai is besegítettek. A Botanikus kert egy QR-kódos térképes útvonalvezetőt is készített, hogy a park látogatói akár telefonjuk segítségével is felkereshessék az előző évtizedek „Év fáit”. A campus Bajcsy-Zsilinszky utcai bejáratánál pedig egy információs táblán az összes idei kiemelt természeti értéket is megismerhetik az érdeklődők: az európai őztől a vadgesztenyén át a lápi pócig.