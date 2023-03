Az adományozók a Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során a templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el felajánlásaikat.

Az összegyűlt adományokból a Karitász önkéntesei állítanak össze élelmiszer-csomagokat, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak rászoruló családoknak. A kisgyermekes családok esetében a csoportok édességgel, apró ajándékokkal is kiegészítik a csomagokat.

A Győri Egyházmegyei Karitász a helyi plébániai önkéntes csoportjain keresztül kapcsolódik be az országos tartósélelmiszer-gyűjtésbe, a kijelölt gyűjtőpont címe: Apor Vilmos Ház, Győr, Kandó Kálmán u. 10., ahol

munkanapokon: 9.00-14.00 között várják az adományokat, emellett a győri központ a Malomszéki út 11. szám alatti élelmiszerláncnál is fogadja az adományokat március 10–11-én és 13–14-én 9–18 óra között. Várják az önkéntesek jelentkezését is az [email protected] e-mail-címen.

Hogyan lehet bekapcsolódni a gyűjtésbe?