Az Ezerarcú Endometriózis projekt tavaly 30 nő bevonásával készített képes riportot. Az Instagram-oldalon minden képhez tartozott egy edukációs kártya, amely fontos információkat tartalmaz a betegséggel kapcsolatban. De mi is pontosan az endometriózis? Fő tünete a fájdalmas menstruáció, fájdalmas szexuá­lis együttlét, vizelet-, illetve székletürítést kísérő fájdalom. Tízből egy nőt érint, a termékeny korban lévő nők 10%-át, és a meddőségek 40%-a mögött ez a betegség áll. Az endometriózis egy gyógyíthatatlan, jóindulatú betegség, amely kialakulásának oka nem ismert.

Az endometriózis méhnyálkahártyához hasonló – endometrium – szövet megjelenését és szaporodását jelenti a méh üregén kívül, leggyakrabban a kismedencében, a petefészkekben, illetve a hashártya felszínén. Ezek az endometriózis- szigetek összhangban állhatnak a menstruációs ciklussal, ennek hatására belső szervi összenövések, immunológiai reakciók és sejtmediátor anyagok felszabadulása ciklikus fájdalmat és meddőséget okozhat. A betegség okozta elváltozások érinthetik a méh izomzatát, a méhen kívüli hasűri és nemi szerveket, így a petefészket, petevezetéket, hüvelyfalat, a vastag-, vég-, illetve ritkábban a vékonybelet, a húgyhólyagot és a húgyvezetéket, sőt, akár a májat, vesét, tüdőt is.

Fontos beszélni a betegségről

– Magyarországon még mindig tabu beszélgetni a menstruáció­ról, menstruációs fájdalmakról – meséli Ferenczi Szonja, az Ezerarcú Endometriózis projekt megalkotója, aki személyesen is érintett a betegségben. – Sok nő élhette már át azt, hogy nőgyógyászok, akik nem specializálódtak az endometriózis kezelésére, elküldték őket azzal, hogy szorítsák össze a fogukat, másnak is fáj, tűrjenek. A célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fájdalmas menstruáció és fájdalmas szexuális együttlét nem normális, és ilyen tünetek mellett komoly betegség is állhat a háttérben.

Azt hitte, csak beképzeli

Annak ellenére, hogy a kampányban szereplő nők történetében rengeteg közös pont van, témájában szinte mindegyik eltérő. Van, aki a termékenységi kihívásairól beszél őszintén, míg más az endometriózis húgyhólyagban okozott tüneteiről: amellett, hogy fél-egy óránál tovább nem bírta ki a WC közelsége nélkül, a vizeletürítés hatalmas fájdalmakkal is járt számára. Van olyan szereplő, aki a 2022-es kampány hatására kezdte felismerni, hogy endometriózissal van dolga, mert addig azt gondolta, hogy csak beképzeli a betegséget, és a tünetek nem függnek össze. A szereplők között olyan nőt is találunk, akinek semmilyen tünete nem volt, mégis negyedik stádiumú endometriózist diagnosztizáltak nála egy rutin nőgyógyászati beavatkozás során.

A fájdalmas menstruáció nem normális

Az endometriózisos nők köztünk élnek, és bár kívülről nem látszik rajtuk ez a láthatatlan betegség, belül óriási csatákat vívnak ellene, többnyire magányosan. Van, akinek több műtét is kellett az élhetőbb mindennapokhoz, de sokakat olyan keményen érint ez a betegség, hogy dolgozni sem tudnak menni, vagy nem tudják ellátni a feladataikat. Emiatt sokszor élhetnek meg kiközösítést, kirúgást is a munkahelyükről. Emellett nagyon fontos, hogy aki endometriózist sejt a tünetei mögött, az specia­listához forduljon, mert sok nőgyógyász nincsen tisztában a betegséggel, és így a páciens nem jut időben segítséghez.

Ferenczi Szonja még egy fontos gondolatot fűz hozzá a kampányhoz: – A kampány üzenete még, hogy fontos holisztikusan szemlélni a betegséget: a fizikai mellett a mentális és lelki oldal kezelésére is oda kell figyelniük az érintetteknek. Ezért már úgy kerestem alanyokat a kampányhoz, hogy annak végén a résztvevők egy közös művészetterápiás alkalmon vesznek majd részt, ahol a betegségük lelki oldalával kell foglalkozniuk. Ebben Takács Dalma művészetterapeuta, a Safe Space alapítója volt a segítségemre – meséli Szonja. – A foglalkozás előtt a szereplők nem ismerték egymást. Ekkor már ismertem a történeteiket az elkészült interjúk miatt, és nagyon megható volt látni a sorstárs nők kapcsolódását. Azok, akik követik a kampányt az Instagramon, ebbe a foglalkozásba is betekintést nyerhetnek a hónap végén.

Az endometrózisban szenvedő nők sokszor élhetnek át kiközösítést, akár elbocsátást is, miközben hatalmas belső csatákat vívnak láthatatlan betegségük miatt.

Fotóillusztráció: Shutterstock