A szolgálati lakás nem csak edzőteremként működik, egy biliárdasztal is helyet kapott az épületben, aki pedig dartsozni szeretne, az is hódolhat szenvedélyének. A fiatalokra is gondoltak, számukra egy PlayStation sarkot alakítottak ki. Konyha is a vendégek rendelkezésére áll, ahol ingyen kávét fogyaszthatnak azok, akik a falu új közösségi terének látogatói. Ezt az önkormányzat finanszírozza a helyieknek.

– Sokorópátka lakosai ismét bizonyították, hogy együtt, közösen milyen remek fejlesztéseket lehet kivitelezni. Az önkormányzatnak nem lett volna lehetősége arra, hogy önerőből edzőtermet alakítson ki. Bízom benne, hogy a termet minél többen felkeresik a jövőben is, és sikerül megmozgatnunk a lakosságot – mondta el a polgármester.