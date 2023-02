A farádi Szalay család kilenc évvel ezelőtt kezdett mangalica disznót tartani. Elsősorban azért vágtak bele a tenyésztésbe, hogy saját termelői boltjaikban kiszolgálják a vásárlói igényeket. Az évek alatt megismerték a fajtát, „kitanulták” a tenyésztés fortélyait. Azt is tapasztalják, hogy a mangalicahús egyre népszerűbb a fogyasztók körében. – Tíz kocával és egy kannal kezdtük a tenyésztést, ezt az állatlétszámot tartjuk ma is – mutatta be lapunknak a gazdaságot ifj. Szalay Ferenc.

– A mangalicának különleges húsa van, kissé zsírosabb, mint a hagyományos házi sertésnek. Aki megkóstolja és megszereti, többé nem is kíván mást – mondta el lapunknak ifj. Szalay Ferenc.

Szalayék klasszikus ridegtartásban foglalkoznak a jószággal, edvei tanyájukon van ehhez megfelelő terület. – Ez a természetes élőhelye a mangalicáknak. Lehet, hogy ily módon nem fejlődnek olyan tempóban, mintha ólban élnének, de mindenképpen ez az egészségesebb környezet a számukra. A takarmányozásra odafigyelünk, búzát, árpát, kukoricát kapnak, de csak ledarálva. Megfigyeltük ugyanis, hogy sokkal jobban hasznosítják a takarmányt ebben a formában, és szebb lesz a húsuk. Szabadtartásban körülbelül egy év alatt lesz vágásérett az állat – jegyezte meg.