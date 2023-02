Sok víz lefolyt a Dunán, sok tapasztalat gyűlt össze az eltelt tizenöt év alatt az intézményben. Milyen az élet az Idősek Klubjában? – kérdeztük Pákozdi Ramónától, a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény vezetőjétől.

– Az idősek klubjába fél 8-tól fél 4-ig várjuk az időseket, akiknek az étkezésük mellett különféle programokat szervezünk. A klubot átlagosan 10–15 fő látogatja naponta. Klubtagjainknak lehetőségük van igénybe venni az intézményi autóval történő beszállítást is. Tematikus heteinken különböző programokat szervezünk, mint gyógytorna gyógytornász vezetésével, kvízjáték, szeniorolimpia, irodalmi kávéház, kreatív foglalkozások, énekkar, filmklub, meseterápia. A Nemzeti Művelődési Intézetnél nyert önkormányzati pályázatnak köszönhetően bútorfestő tanfolyam indult, ahol különböző szép tárgyakat készítenek, melyekből kiállítást is szervezünk – sorolta az intézmény vezetője a sokszínű programokat, amivel testileg és szellemileg igyekeznek frissen tartani az időseket.

Nemcsak a klubban segítik az időseket, hanem lehetőség nyílik a házi segítségnyújtás keretében az ellátott otthonában is szolgáltatást nyújtani. Széles palettát sorolt fel az intézményvezető, milyen feladatokat is látnak el ezen szolgáltatás keretében, ezekből néhány: sebkötözés, fürdetés, inkontinens beteg ellátása, lelki egyensúly megtartása, ügyintézés, információnyújtás. Mind- emellett a házi segítségnyújtást igénybe vevőinek lehetőségük nyílik ingyenesen gyógyászati segédeszközök bérlésére, ezáltal is a minőségi ellátásra törekednek.

Az elmúlt évben több ingyenes számítástechnikai tanfolyamot is szerveztek az önkormányzattal közösen a településen élő 65 év felettiek számára. A számítógéppel való ismerkedéstől kezdve az internet használatáig eljutottak oda, hogy különböző hasznos információkhoz, hírekhez tudjanak jutni a világhálón, és kapcsolatot tudnak tartani a családtagjaikkal, illetve ügyeket intéznek az Ügyfélkapun.