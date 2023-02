A győri Csobay József fogász, fogművesmester szerint a fogturizmus sem a „régi” már, a rendelőjében egyáltalán nincsenek külföldi vendégei. – Vannak olyan fogászatok, amelyek sok külföldi pácienst fogadnak, de úgy gondolom, egyre kevesebben érkeznek hozzánk a szomszédos Ausztriából is csak azért, hogy itt kezeltessék fogaikat. Én nem fogadok külföldieket és nem is tartom teljesen biztonságosnak. A kezelések után bármikor adódhat probléma, nem hiszem, hogy jó, ha valaki a beavatkozás után azonnal elutazik – fogalmazott.

– A Covid után kezd feléledni a piac, a 2021-es esztendő volt a mélypont, amikor egyáltalán nem volt munkánk. Bízunk benne, hogy lassan majd visszatérnek a páciensek. Azt azonban leszögezhetjük, hogy ha fogról van szó, akkor népbetegséggel állunk szemben – tette hozzá a győri Csobay József fogász, fogművesmester, aki 1974 óta van a szakmában, és 1982-től van önálló üzlete Győrben.

Lassan visszatérnek a vendégek

A soproni ifj. dr. Bodnár László harmadik generációs fogorvos, azon kevesek egyike, akinek már a nagyapja és édesapja is fogorvosi tevékenységet végzett Sopronban.

– A munkám során kezelek magyar és az osztrák vendégeket is, utóbbiaknak még mindig megéri Magyarországra utazniuk az ellátásért. A fogturizmus az elmúlt időkben nem nagyon változott, kivéve persze a koronavírus-járvány időszakát, amikor nem mertek és nem is tudtak jönni a külföldiek. Idén már kellett árat is emelnünk, hiszen minden drágább lett, gondolok itt többek között a segédeszközökre. Az euróárfolyam pedig nagyban meghatározza az árakat – fogalmazott kérdésünkre ifj. dr. Bodnár László.

A szakdolgozók bérei is nőttek

– Még nem tért magához a szektor: a betegszám messze elmarad a Covid előtti időszaktól – hangsúlyozta érdeklődésünkre Olcsvári Szilárd, a mosonmagyaróvári FogAdó ügyvezetője. Mint elmondta, a pandémia idején gyakorlatilag lenullázódott az ellátás, és utána éppen hogy helyreállt volna a rend, amikor az alapanyag-, üzemanyag- és rezsiköltségek jelentős emelésével kellett szembenézniük.

Az alapanyagok jelentős része az EU-zónából érkezik, a forint-euró árfolyamot is nagyon megérezzük. Ahogy a négyszeresére drágult áramárat is, bár igyekszünk energiatudatosak lenni. Már tavaly emiatt emeltük a szolgáltatásaink díjait. A szakdolgozók bérei is nőttek

–folytatta a szakember.

Olcsvári Szilárd tapasztalata szerint aki a Lajta-parti fogászatokra jön, általában az utazást tankolással, bevásárlással, egyéb szolgáltatások igénybevételével is összeköti. A hazai árak emelkedése miatt azonban egyre kisebb az árrés: sok külföldi vendég teszi fel a kérdést, hogy megéri-e idejönniük. És ha már jönnek, keresik a minőséget.

Tavaly drágult a szolgáltatások díja a mosonmagyaróvári FogAdó fogászatnál, idén még nem emeltek. Fotó: K. I.

– Eddig az kevésbé volt hangsúlyos, hogy hányszor kell jönniük kezelésre. Most, ha már kettővel többször, akkor meggondolják – tette hozzá a fogászat vezetője.

Franciaországból Győrbe

Henrietta és Jürgen Billian Franciaországban élnek, nemrég érkeztek Győrbe fogászati kezelésre.

Svájcban dolgozunk, egyikünknek ott, másikunknak viszont Franciaországban van biztosítása. Tudtuk azonban, hogy Győrben jó fogorvosok vannak, és azt is, mennyivel olcsóbb itt. Nem egyedül voltunk külföldiek a váróban, minden harmadik-negyedik ember volt csak magyar

– fogalmazott a házaspár. Hozzátették: – Svájcban egy fog vagy korona megcsináltatásáért elkérnek akár ezer svájci frankot is. Magyarországon olcsóbbak a kezelések, jobban megéri itt elvégeztetni őket, még úgy is, hogy számolnunk kell az útiköltséggel és a szállással is.