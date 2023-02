Tóthné Tóth Szilvia intézményvezető lapunknak elmondta, hogy a téli időszakot is próbálják tartalmas programokkal megtölteni, őrizni a hagyományokat, közelebb hozni a magyar írók-költők alkotásait a gyerekekhez.

– Aktív részvétellel zajlott a vers- és prózamondó verseny, az óvodásaink több mint fele jelentkezett. Minden indulót díjaztunk, a helyezettek könyvjutalmat kaptak. A betegség miatt otthon maradt kisgyerekek szavalatát a zsűri tagjai felvételről hallgathatták meg. Reméljük, az ovisok még nagyobb örömmel tanulják a magyar költők verseit – mondta Tóthné Tóth Szilvia.

A színes programok a héten sem maradnak el. Molnár Orsi ad farsangi előzetes koncertet, múlt héten pedig kismackónap volt az időjósló nap margójára, amikor is a gyerekek kézműveskedtek, magukkal vihették a mackóikat, barlangot építettek. Közeleg a várva várt farsang is, amelyet jövő hétfőn rendeznek. Az óvoda a gyerekek szórakoztatására egy vidám meseelőadással készül. Tavaly nagy sikere volt, így idén is tervezik a tőzikés kirándulást a csáfordjánosfai erdőbe.

Végül a fejlesztésekről is essék szó. A Magyar Falu Program révén több mint 90 millió forintos támogatás érkezik, amiből megújul az óvodaépület tetőzete. Remélhetőleg nyáron el is kezdődik a munka.