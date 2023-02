A 31 éves széchenyis hallgató 2017-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A gimnázium elvégzését követően a családi vállalkozást támogatta autószerelőként, megszerzett tudását pedig felsőfokú képzés keretében kívánta elmélyíteni. A kérdésre, hogy fővárosiként miért esett egy vidéki egyetemre a választása, Biró István egyértelmű választ adott:

Több egyetem nyílt napjára is ellátogattam, hogy megtaláljam a leginkább nekem tetsző szakot. Indíttatásul szolgált, hogy az egyetem előtt gépjárműjavítással foglalkoztam. Szerettem volna a szakterületen felsőfokú végzettséget szerezni, elmélyíteni ismereteimet, és a Széchenyi István Egyetem kínálta a leginkább gyakorlatorientált képzéseket.

A szakmai tapasztalat valódi előny egy frissdiplomás mérnöknek

Döntését igazolja, hogy az alapképzést követően is maradt a Széchenyi István Egyetemen, és megkezdte a gépészmérnök mesterszakot. Biró István ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy olyannyira elégedett volt az egyetemen megszerzett tudással és az intézmény által nyújtott lehetőségekkel, hogy egyértelmű volt számára a folytatás:

Azt tapasztaltam, hogy az egyetemeken megszerzett általános tudás nagy részét az iparban sokszor csak részlegesen vagy azt tovább bővítve lehet hasznosítani. A Széchenyi István Egyetem megannyi lehetőséget biztosított különböző ipari és tanulmányi projektekben való részvételhez, aminek köszönhetően a diplomaszerzést követően már jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkeztem, ami más kezdő mérnökökkel szemben előnyt jelentett. Az egyetem rengeteg szakmai fejlődési lehetőséget kínál.

Biró István pedig élt a lehetőségekkel. Már az alapképzés során felhívta magára oktatói figyelmét, hiszen tanulmányi kötelezettségei mellett számos pluszfeladatot vállalt. Az egyetemi videotórium példatáraiba műszaki ábrázolásból vázlatokat készített, műszaki ábrázolás és gépszerkesztéses modellezés órákon demonstrátorként tevékenykedett, emellett pedig egy olyan mobiltelefonos applikációt alkotott meg, amelynek célja a hallgatók térlátási képességeinek fejlesztése, az oktatók munkájának segítése. Az utóbbi projekttel a 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) tanulás- és tanításmódszertani, tudástechnológiai szekciójában második helyezést ért el. Ezen eredmények elérésében pedig oktatói segítették:

Tanulmányam elején ismerkedtem meg Kovács Gáborné tanárnővel a műszaki ábrázolás I. tantárgy keretein belül. Ő figyelt fel rám és mentorált végig. Az ő közbenjárásának köszönhetően ismerkedtem meg Hajdu Flóra tanárnővel, akivel két Új Nemzeti Kiválóság Program-pályázatot is sikerült elnyernem. Konzulensi segítségükkel a 35. OTDK-n második helyezést értem el. Menyhártné Baracskai Melinda tanárnővel pedig közös publikációt sikerült megjelentetnünk.

Mindemellett a hallgatói közösség motivációs erejét is kiemelte: „Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen kollégiumi éveim során nagyszerű diáktársakkal ismerkedhettem össze, akikkel közösen tudtuk a tanulmányainkkal kapcsolatosan felmerülő problémákat megoldani. A kollégiumi közösség hatalmas motivációs erővel szolgált a tanuláshoz és persze a kikapcsolódáshoz is. Rengeteg információhoz tudtam hozzáférni ennek köszönhetően.” Az egykori hallgatótársakat és kollégiumi életet említve Biró István szívesen emlékezik vissza a Győrben töltött évekre: „Közösségi élet szempontjából mindenképpen a kollégium volt a legmeghatározóbb számomra. Úgy hiszem, hogy az ott kialakított barátságok és kapcsolatok eredményeimben is visszatükröződnek. Szerettem széchenyis lenni, és most levelezős hallgatóként visszagondolva hiányoznak az aktív, gondtalan tanulmányi évek. Sokszor ültünk össze a barátokkal egy hosszú nap, zh vagy vizsga után, hogy lemenjünk az Aranypartra vagy bemenjünk a városba sétálni.”

Biró István tudatosan építi mérnöki karrierjét, szeretne a doktori fokozatig menetelni. Fotó: Nyers Marcell/ SZE

Az alkalmazás, ami OTDK-helyezést és alapítványi ösztöndíjat is ért

Végzése évében a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány ösztöndíjában részesült saját fejlesztésű applikációja elismeréseként, amelynek célja a hallgatók térlátási képességeinek fejlesztése, az oktatók munkájának segítése. Az alkalmazásról Biró István kifejtetette: „Az app a Google által fejlesztett Flutter fejlesztői környezetben íródott. Ennek köszönhetően egy forráskódból fordítható Android- és iOS-eszközökre is. A programban eleinte a műszaki ábrázolással kapcsolatos 3D-s modellek jelenítődtek meg. A későbbiek folyamán kvízszerű, feleletválasztós feladatokat is implementáltam. Csiszár Gergő hallgatótársam közbenjárásával pedig kiterjesztett valóság (AR) funkciókkal bővítettük az eszközkészletet. Utóbbival a hallgatók telefonjuk segítségével valós térben is körüljárhatják az egyes, tantárgyhoz kapcsolódó modelleket, ezzel is elősegítve a 3D-s objektumok 2D-s leképezésének megértését.”

Biró István jelenleg a Jaguar Land Rover Hungary Kft.-nél dolgozik ADAS rendszerteszt mérnöki pozícióban. Idén tervezi befejezni mesterszakos tanulmányait a gépészmérnöki szakon, alkalmazott mechanika szakirányon, de a későbbiekben doktori fokozatot is szerezne. A jövőjét ezután valamilyen kutatás-fejlesztési pozícióban tudja elképzelni autóipari területen. Mindezek mellett pedig akár oktatói feladatokat is ellátna, hiszen alapszakos tanulmányai végeztével már nyílt lehetősége egy évet tanszéki mérnökként dolgozni a Széchenyi István Egyetemen, amikor műszaki rajzzal kapcsolatos tárgyakat, illetve hő- és áramlástant tanított.

Biró István jelenleg a Jaguar Land Rover Hungary Kft.-nél dolgozik ADAS rendszerteszt mérnöki pozícióban. Fotó: Csiszár Gergő/ SZE

A zene és a műszaki irányok távolsága csak látszólagos

Biró István nemcsak a műszaki, de a zenei világban is otthonosan mozog. Koncertszervezői múltjára a Facebookon bukkantunk rá, amivel kapcsolatban elmondta: „Egyetemi tanulmányaim előtt foglalkoztam koncertszervezéssel, illetve nyolc év klasszikus zongoratanulmányokat tudhatok a hátam mögött. A zene és a műszaki irányok távolsága csak látszólagos. A zenében ugyanúgy megtalálhatóak a mérnöki pontosságú rendszerek, és a műszaki világban is szükség van a zenében is elengedhetetlen kreativitásra. Egyik régi tanárom sokszor idézte ebben a témában Goethét: »Aki nem szereti a zenét, az nem szolgált rá az ember névre; aki szereti, az csak fél ember, aki maga zenél, az egész ember!«”