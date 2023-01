Az MME a partnereivel 2004-ben indította el a legfontosabb sastelelőhelyek egységes módszertannal és egy időben történő, úgynevezett „szinkron” felmérését, melyet idén január 13. és 15. között tartottak. Komárom-Esztergom Vármegyében a számlálás a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakembereinek részvételével zajlott. Bátky Gellért természetőrtől megtudtuk, hogy Magyarországon leginkább réti és parlagi sassal találkozhatunk, elvétve élnek szirti és fekete sasok az országban. Mindegyik faj fokozottan védett, ezért nagyon fontos, hogy a szakemberek tudják, hány példány él területünkön.

„Januárban már nincs lombozat, így a sűrű erdős területeken is könnyen megfigyelhetjük őket úgy, hogy egyáltalán nem zavarjuk meg a madarakat. Ráadásul a sasok ilyenkor költenek, így a pár a fészek mellett tartózkodik. A nagy madarak évente egyszer költenek, általában 1–2 fiókát. A kicsik nyár elején repülnek ki a fészekből. Ilyenkor az északi országokból is leköltöznek hozzánk sasok, így nem csupán a költő, de a telelő állományt is megfigyelhetjük” – magyarázta a természetőr.

Az idei adatok országosan még nem állnak rendelkezésre, az elmúlt években valamelyest növekedett, majd stagnált az állomány létszáma. Legutóbb 800 réti- és 400 parlagi sast figyeltek meg, e mellé jött egy-két szirti- és feketesas-pár. Komáromnál az idei számlálás során 44 réti-, 7 parlagi és 1 fekete sast figyeltek meg.

„Komárom a sasok szempontjából jó fekvésű város, a Dunánál gyakran láthatjuk ezeket a madarakat. A város külterületén tudomásunk van fészekről is. A sasok élete a valóságban nem olyan izgalmas, ahogy azt a természetfilmekben látjuk, általában 2 naponta fognak valamit, leginkább nyulakkal, halakkal táplálkoznak, de fogyasztanak tetemeket is, majd gubbasztanak” – tette hozzá Bátky Gellért.

A hét végén indul a következő madárszámlálás, ezúttal az erdei fülesbaglyokat figyelik meg a szakemberek az országban. Ez a szinkron már 11 éve működik. A járásban Komáromot, Almásfüzitőt és Bábolnát nagyon kedvelik az erdei fülesbaglyok.