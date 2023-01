A Vince-napi időjárásjóslással jócskán bebiztosították magukat a régi idők borászai. Két mondóka is él a köztudatban, az egyik szerint „Ha csorog Vince, tele lesz a pince”, míg a másik úgy tartja, „Ha fénylik Vince, megtelik a pince”. A régi bölcsességek azonban már nem igazán érvényesek napjainkban.

– A klímaváltozás hatására ezek a tradicionális megfigyelések már nem jelentenek semmit – mondta el ifjabb Pécsinger János. A Pécsinger Szőlőbirtok, több helyi borászattal egyetemben, idén is csatlakozott a Vince-napi pincejáráshoz, amelyen az érdeklődők egy buszos körtúra keretében ismerkedhetnek meg a borvidékkel.

– Új borokat és olyan tételeket is lehet majd kóstolni a hétvégén, amiket még nem hoztunk forgalomba. Mondhatni, egy kis premier előtti bemutató lesz, de a borkészítés ritkán látott oldalába is bepillanthatnak a látogatók. Hallhatnak például a szőlők elhelyezkedéséről, a szüretelési technikákról, a mustkezelésről, mindezt szórakoztató, közérthető módon. A bemutatás végén hidegtál és kötetlen beszélgetés várja a résztvevőket.

Ifjabb Pécsinger János elmondta: örül, hogy az években a program semmit sem veszített a népszerűségéből.

– Ez egy olyan komplex élmény, amire máskor nincs lehetőségük a borkedvelőknek. Számunkra is egy kitűnő visszajelzés, hiszen közvetlenül hallhatjuk, hogy mi az, amit szeretnek a borainkban a fogyasztók, és hol lehetne még fejlődni. A 2022-es évjárat amúgy is nagyon érdekes, hiszen mennyiségben 5–25 százalékkal maradt el a várt hozamtól, de minőségben nagyon jó színvonalú termést szüreteltünk.

A néphagyomány szerint Vince-napon szőlővesszőt metszettek, amit aztán vízbe tettek. A hajtásból jósolták meg a termést. Ezt a hagyományt is ápolják a Pécsinger Szőlőbirtokon, több száz vesszőt visznek a környező óvodákba, melyeket aztán a gyerekek gyökereztethetnek és gondozhatnak.

A vessző rügyeztetéséből is következtettek régen a termésre. A Pécsinger Szőlőbirtokon metszett vesszőket óvodások kapják meg. Képünkön: ifjabb Pécsinger János.

Fotós: Huszár Gábor

Veszprémvarsányban idén második alkalommal rendeznek közösségi pincejárást szombaton.

– A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva már ősszel, Márton-napkor is rendeztünk egy kirándulós borkóstolást. Nagyon örülünk, mert az első alkalom után a pincegazdák már maguk jelentkeztek, hogy ők is megmutatnák boraikat – mondta el Libor Mária közösségszervező. – Idén esős időt jósolnak, így egy kicsit rövidebb sétával készülünk. Az egész rendezvény felajánlásokból jött létre. A pincetulajdonosok a bor mellé pogácsával, süteménnyel készülnek, egy család pedig két bárányból készít vacsorát. Délután aztán farsangi mulatságra várjuk a résztvevőket.

Libor Mária elmondta, a korábbiakhoz hasonlóan most is 50–100 résztvevőt várnak a programra, ami egyben kiváló alkalom arra, hogy a település lakói jobban megismerjék egymást, új barátságok szövőd­jenek.

Molnár Ákost, a Soproni borvidék hegyközségének elnökét is kérdeztük a népi mondás hátteréről.

– Vince időjárását figyelemmel kísérték a régi szőlősgazdák. A mondás szerint ha aznap esik, akkor lesz elég bor, ha pedig nem, akkor kevesebb lesz a termés. Annyiban lehet igazság a népi jóslásban, hogy a szőlő mélyen gyökerező növény, így ha sok a téli csapadék, abból hosszú ideig tud profitálni. Vagyis gazdag termés várható. A tavalyi alacsonyabb termésátlag többek között annak is betudható, hogy télen nem hullott jelentős csapadék, nem töltődött fel nedvességgel a talaj.

Hozzátette, a mostani, szokatlanul meleg idő veszélyes a szőlőre, mert korán megindul a nedvkeringés, és ha ezután jön egy komolyabb fagy, az nagy kárt tud okozni.