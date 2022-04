Áprilisban megnyitja kapuját a TulipGarden Győrladaméron. Ősszel 13 különböző fajtájú tulipán mintegy 50 ezer hagymáját ültették el a Szabó testvérek a Szedd magad! tulipánoskertjükbe, hogy tavasszal minél többen megcsodálhassák a tömegével nyíló pompás virágokat.

– Úgy éreztük, hogy valami újat is szeretnénk kipróbálni. Nyáron görög- és sárgadinnyét, ősszel káposztát, friss brokkolit és karfiolt termesztünk, de szerettünk volna tavasszal is kedveskedni vásárlóinknak – mondta Péter és Balázs. Így esett a választásunk a tulipánra, és tavaly csatlakoztunk a TulipGarden franchise-ához, ami immár 13 helyszínen van jelen az országban, mintegy 1 millió hagymával. Az ültetvényünkben a hűvösebb idő szerencsére nem tett kárt – mondta Szabó Balázs, a Szigetközi Szabó Kertészet egyik tulajdonosa.

– Bár érezhetően lassabban fejlődnek a virágok. Várjuk a napsütéses, melegebb, 20 fok feletti hőmérsékleteket. A csapadékhiány ellen csepegtetőrendszer kiépítésével védekezünk. Reményeink szerint tervezett időben, április 9-én megnyitjuk a tulipánoskertünket, de az időjárás még közbeszólhat, és lehet, tolnunk kell a nyitást – tette hozzá Balázs testvére, Szabó Péter.

A pontos nyitásért érdemes követni a TulipGarden Győr Facebook-oldalát, ahol minden fontos részletet megoszt a testvérpár a fejleményekről. A körbekerített kertben járva láttuk, hogy a tulipánok apró zöld levelei már előbújtak, hamarosan szárat és bimbót is hoznak a korai fajták. Az öntözőszalagokat kihúzták az ágyásokra, látogatásunkkor a szedőösvények szalmázását végezték.

– Még hátravannak az utolsó simítások, raklapból készített padokat, hangulatos táblákat szeretnénk kihelyezni. A kert mellé pedig sátrat is felhúzunk, s a parkoló kialakítása is hamarosan a végéhez ér – sorolta Szabó Péter.

A TulipGarden-kertek nemcsak turisztikai látványosságok, hanem a szakma igényeinek megfelelően kialakított kertek, igaz ez a szaporítóanyagra, a tápanyag-utánpótlásra, az ültetéstechnológiára és öntözésre.

– Előreláthatóan májusig tudunk majd látogatókat fogadni a holland mezőket idéző kertünkben, mert a tavaszi meleg beköszöntével hamar virágba borulnak a tulipánok és néhány hét alatt el is virágoznak. Az érdeklődők szedhetnek különböző rózsaszín árnyalatú fajtákból, krémsárga árnyalatból, cirmos bíbor- és skarlátvörösből, de ültettünk lazacos és lilás virágút, csíkosat, csúcsosabb és rojtos szirmút is. Ha jól sikerül a szezon, jövőre nárcisszal és jácinttal is próbálkozunk. Speciá­lis, tulipánszedéshez alkalmas kosarat és metszőollót is biztosítunk a helyszínen, de aki szeretne, hozhat magával sajátot – hangsúlyozta Balázs.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld



Aki a Máriakálnokon élő Hegyi Tamást ismeri, meg sem lepődik, hogy a fiatal édesapa és családja mindig újdonságokkal rukkol elő. Mosonmagyaróvár térségében elsőként nyitották meg levenduláskertjüket Szedd magad! akció keretében.



– Levendulát 2016 októberében ültettünk először 1,2 hektáron. Tavaly ősszel halloween­tökökkel is próbálkoztunk. Több ötlet mellett felmerült a tulipán termesztése – avat be Hegyi Tamás.

– Tavaly ősszel ültettük el a tulipánokat, szépen fejlődnek, bár most már az eső nagyon hiányzik – veszi át a szót Hegyi­né Balogh Kitti.

A Kálnoki Levendulás mellett idén már tulipánokat is szüretelhetünk, ehhez erre az alkalomra

A Hegyi házaspár elmondta még, minden családtag választott egy tulipánfajtát, így első körben ötféle színben pompázik majd a negyvenezer tő virág. A levendulás melletti területre április 15-től a virágzás végéig várják az érdeklődőket. Lehet szálanként is venni, de csokorban, valamint speciálisan erre az alkalomra papírtáskában vagy vödörben is. Húsvéthétfőn, április 18-án családi programmal is készülnek: lesz kézművesvásár, gyermekfoglalkoztató, tojáskereső, sőt, tojásfát is díszítenek. A máriakálnoki tulipánok iránt több mosonmagyaróvári virágbolt is érdeklődik.