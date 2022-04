– Hogyan született meg ennek az óriásméretű falfestménynek az ötlete?

– A fal festésének ötlete dr. Dézsi Csaba András úrtól, Győr polgármesterétől származott. Tőle kaptam a megbízást a falra kerülő grafika megtervezésére, amihez teljesen szabad kezet kaptam. Több héten át tartott a tervezési folyamat, s már elsőre is különféle variációk készültek. Összesen hét változatból alakult ki az a kép, ami végül felkerült a falra. Az első körökben leadott tervek közül úgy tűnt, mindenkinek a rajzos, comic (képregény) stílusban készült verzió nyerte el a tetszését, így ez lett a meghatározó irány. Majd a tervezés során csiszolódott, finomodott a grafika, míg kialakult a végső formája. A megjelenített témák kiválasztásában a várostól kaptam segítséget, hogy mely környezeteket mutassuk meg. A tervezés időszaka belecsúszott a télbe, így a kivitelezés váratott magára, míg a jó idő meg nem érkezett.

– Figyelembe kellett venni tervezéskor a méretet és hogy milyen technikával készül el a mű?

– A terveket számítógépen készítettem, így technikailag a méret nem volt befolyásoló tényező. Az, hogy ekkora felület állt rendelkezésre, lehetővé tette, hogy egy igazán részletgazdag mű szülessen. Kaptam is olyan visszajelzést azoktól, akik felfújják a falra, hogy emiatt elég nehéz munkájuk lesz, ami a megvalósítást illeti. A graffiti és ez a képregénystílus eléggé közel áll egymáshoz. A visszajelzéseik szerint nem volt probléma a grafikákat átültetniük a falra.

Elrejtett utalások

– Mit láthatnak a nézők, akik majd elsétálnak az elkészült mű előtt?

– A falon jellemzően győri ikonikus helyszínek és életképek jelennek meg. Felismerhetjük az állatkert bejáratát Pihe kakassal az előtérben, arrébb az ágyúk helyszínét a régi Vaskakas Taverna falával, a háttérben a Püspökvár tornyával, az utcafront közeli részen pedig a Győr-kereszt és a városháza látszik. A köztes elválasztósávokban pedig beleshetünk a győri polgárság képzelt mindennapjaiba és ezekben további, Győrre jellemző utalásokat fedezhet fel a néző: anyuka kínálja almával gyermekét, nagypapa mesél az unokáinak, festőművész készíti képeit – utalva a közelben lévő művészlakásokra –, egy egyetemista a jegyzeteit bújja, fiatal pár egy romantikus vacsorát tölt el, de látható egy borospince is a borosgazdával. Ez utóbbi képrészleten jelenik meg a szódásüveg, utalva Jedlik Ányos nagyszerű találmányára, amit Jedlik korában mesterséges savanyúvíznek neveztek. De a város jubileumára készült Győr 750-es emlékérme is megjelenik a kompozícióban. Igazán nagy megtiszteltetés volt számomra ez a felkérés, büszke vagyok, hogy a munkám hozzájárul ahhoz, hogy Győr szebb, barátságosabb, kedvesebb külsőt kapjon. Bízom benne, hogy a város lakosai is szívesebben tekintenek a falfestményre, mint a korábbi salétromos, pergő tűzfalra.