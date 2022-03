455 beküldött dal közül a döntőig menetelt a mosonmagyar­óvári fiatal énekesnő, Hegedűs Bori, aki párjával, Tempfli Erikkel közösen írt, Anya című művével nevezett a televíziós versenyre. Az ifjú tehetség sikeréről már többször beszámoltunk a Kisalföldben: most is izgatottan várjuk az eredményt, hogy kié lesz az év dala.



Ajándék a döntőben lenni



– Nagyon várjuk a döntőt, próbáltunk a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Azt hiszem, most koronázza meg igazán ez a hangszerelés a dalunk történetét – kezdte beszélgetésünket pénteken Hegedűs Bori. – Úgy érzem, hatalmas elismerés, hogy 455 beküldött dal közül most a legjobb nyolc között lehetünk. Ez már önmagában ajándék, így bennem most nincs olyan nagy izgalom, mert akárhogy is alakul a szombat este, mi már nyertesek vagyunk, és viszünk magunkkal rengeteg élményt, szeretetet, tapasztalatot, barátságot – avatott be az énekesnő.

Hozzátette: – Még nem tudjuk milyen utakat nyit meg A Dalban való szereplés, de biztosan segíti a pályánkat. Sok projektben vagyunk külön és együtt is, rengeteget dolgozunk, és próbálunk sok szép, értékes dalt írni. Reméljük, abban segít a legtöbbet a műsor, hogy a készülőben lévő lemezünkre többen lesznek kíváncsiak, eljönnek a koncertjeinkre, és hallgatják majd a dalainkat.



Környezettudatosan



Hegedűs Bori minden alkalommal ugyanabban a ruhában lép színpadra A Dalban, újragondolva.

Amint arról már szintén írtunk, Bori minden alkalommal egy „újrahasznosított” ruhában szerepel:



– A Kétfecske által újragondolt napfényes sárga selyemruha egy 100 forintért turkált indiai öltözék, és egy környezettudatos koncepció része, hiszen nem egyetlen alkalomra készült. Még titok, hogy milyen lesz a mostani fellépésemen, de annyit elárulhatok, hogy újrahasznosított, ugyanaz a ruha épül tovább, amit a válogatón, az elődöntőn láthattak rajtam a nézők.

Kocsis Angéla egy szimfonikus zenekari megszólaláshoz méltó, csodás ruhát készített, kicsit hercegnőnek érzem magam benne. Ahogy a hangszerelések is fordulóról fordulóra változtak, a ruha is így, tudatosan építkezik. Amikor meséltem a stábtagoknak, hogy mennyibe került, a szoknyáim pedig függönyből készültek, azt hitték, viccelődöm, nem hittek a szemüknek. Én is mindig használtruha-boltokban vásárolok, nem vagyok híve a nagyzolásnak, a márkáknak, a fellengzésnek. Azt szeretem, ha stílusosan tudok úgy színpadra vagy utcára kimenni, hogy senki nem mondja meg, hogy összesen 2000 forintból öltöztem fel, kabáttal együtt.

Hegedűs Bori párjával, Tempfli Erikkel és a daluk hangszerelőjével, Kontor Tamással.





A közönség szeretete



– Azt hiszem, annál jobb visszajelzés nem is kell, mint hogy a döntőbe a közönség juttatott be minket közönségszavazással. Ezt a mai napig alig akarjuk elhinni, ezek szerint szeretik a dalunkat vagy minket. De személyesen, üzenetekben, levelekben vagy kommentekben is rengeteg szeretet árad felénk – mosolygott az énekesnő. Megjegyezte, hogy a vetélytársai a barátai: – Volt, akit a verseny során ismertem meg, de a döntősök 90 százalékát már a műsor előtt is barátomnak tudhattam. Így úgy fogjuk fel Erikkel a döntő napját, mint egy nagy közös zeneünnepet. Az összes dal nagyon jó, akárki nyerné a szombati döntőt, megérdemelt győzelem lenne.

40-ből a legjobb 8

A közmédia dalválasztójának fináléjában a megszokott zsűri (Wolf Kati, Egri Péter, Ferenczi György és Mező Misi), valamint élő zene várja a nézőket.



Az idei műsorban negyven előadó szállt harcba Az Év Dala 2022 címért, a négy válogató adás és a két elődöntő után nyolcan maradtak versenyben. Ismét a magyar zenéké a főszerep, a zsűri újra a közönséggel együtt keresi Magyarország slágerét.



A szombati döntőben Hegedűs Bori és Tempfli Erik (dalának címe: Anya), Oláh Ibolya (Nem adom el), a Subtones (Nem segít más), a Third Planet (Táncol a világ), a Napfonat (Mint a zápor), Solére (Másért), Pádár Szilvia (Kismadár), valamint Andelic Jonathan Jota (Elhiszem még) lép színpadra. Extra produkcióként a négy zsűritag, Wolf Kati, Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter együtt fog zenélni, és közönség elé lép a tavalyi győztes Kaukázus, valamint a Karthago együttes is.



A produkciók elhangzása után a zsűri pontszámaival négy előadó és dal marad versenyben, ezt követően az ötödik zsűritag szerepét betöltő közönség szavazataival dől el, melyik dal lesz az év magyar slágere. A nézők sms-ben szavazhatnak.



A nyertes dal előadója Az Év Dala 2022, egyben a Petőfi Zenei Díj év dala 2022 elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, valamint egy tízdalos stúdiólemezt és az egyik felvételhez videoklipet készíthet. A döntőbe jutott nyolc dal minden előadója gazdagodik zenei pályájára fordítható nyereménnyel. A döntőben derül ki, melyik előadó és dal kapja az Akusztik Dalverseny fődíját, erről a közönségszavazatok döntenek.