Szakállkirályok az állatokért 3 órája

A világhírű, Amerikából indult szakállközösségnek győri és soproni tagja is van

A világ legismertebb szakállközösségének, az Egyesült Államokban alapított Bearded Villains magyar szekciójának már két megyei tagja is van. A testvériségben a marcona külső – többnyire nagydarab, hosszú szakállú, tetovált férfiak alkotják a társaságot – érzékeny lelket, segítőkész szívet takar. Most Győrben és Mosonmagyaróváron is bajba jutott négylábúaknak gyűjt a csapat.

Szeghalmi Balázs Szeghalmi Balázs

Bánhegyi Patrik kutyájával, Ragnarral. A magyar szakállközösség árva és menekült állatoknak gyűjt a megyeszékhelyen. Fotó: Csapó Balázs

Bánhegyi Patrik kutyájával, Ragnarral. A magyar szakállközösség árva és menekült állatoknak gyűjt a megyeszékhelyen. Fotó: Csapó Balázs

– Mindig volt szakállam. Nem szégyellem, az arcszőrzet ápolása olyan fontos számomra, mint a nőknek a sminkelés. Több balzsamom, olajom van. Engem a szakáll is öltöztet – kezdte Bánhegyi Patrik. A mosonmagyar­óvári születésű, Győrben élő fiatalember a közösségi médiában éveken át követte az amerikai nagytestvéreket, majd jelentkezett a magyar csapatba. A tagfelvétel a motorosklubokéra hajaz: az új belépőknek hosszú hónapokon át kell bizonyítaniuk, hogy hasznos tagjai a közösségnek, egyéniségük illeszkedik a rend szellemiségébe. "Az egód lerakod az ajtó előtt" – Van már hivatalos kabátom, ám teljes jogú tag egyelőre nem vagyok. Ez azt jelenti, hogy részt vehetek a gyűléseken, de szavazati jogom nincs – hallottuk Patriktól. S mi a követelmény szakállfronton? – vetettük fel a kérdést, ami sokakat érdekelhet. – Legalább négycentis, fültől fülig érő szakáll a beugró. A tetoválás viszont nem kötelező – hangzott a válasz. Patrik szerint a szakáll méreténél fontosabb az új jelentkező mentalitása. – Leginkább felelősségteljes, érett gondolkodású felnőtt férfia­kat várunk. Tudjon csapatban gondolkodni. Ez olyan klub, ahova ha belépsz, az egód lerakod az ajtó előtt – mondta. Bánhegyi Patrik az első magyar szakáll közösség egyetlen győri tagja. Fontos értékek – Az amerikai anyaklub közel négy éve ismerte el a magyar közösséget. Az alapelvek szigorúak, nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, a szakállkultúra ápolására és a segítségnyújtásra. Megjegyzem, a tagok szinte kivétel nélkül családban élnek, s fontos érték számukra a másokról való gondoskodás – mondta Patrik, aki mellett megyénkből soproni tagja is van a testvériségnek. A szakállas férfiak első Győr-Moson-Sopron megyét érintő karitatív akciója a napokban kezdődött el. Gyűjtés négylábú barátainknak – A Győri Puha Praclik Egyesületnek, valamint az ukrajnai háborúban hontalanná vált háziállatoknak gyűjtünk. Szívszorító látni azokat a képeket, amelyeken a menekülő emberek viszik magukkal kis kedvenceiket, nem hagyják őket a háború poklában. Nekünk is van kutyánk, hasonló helyzetben mi is így tennénk a feleségemmel. Fotók: Csapó Balázs Adományokat várnak Elsősorban száraztápot és konzerveket, almot, mosószereket, öblítőket, szemeteszsákokat, puha takarókat és kis kuckókat gyűjtenek az árva és bajba jutott állatoknak. Az adományokat a győri Lima Pub és Hostelben várják, vagy a Bearded Villains magyar tagjai részére is el lehet juttatni március 26-ig. Ők gondoskodnak azok továbbításáról.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!