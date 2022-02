– A falu központjában lévő ligetet utak veszik körük. Mindenképpen az volt a szándékunk, hogy megtartsuk eredeti formájában, és ne osszuk fel telkekre. Pár éve kötöttünk megállapodást a Szigetközi Szatyorral, és azt vettük észre, hogy a miénk az egyik legnépszerűbb vásár a környező településeken. Majd következett az Agrárminisztérium pályázata, amelyen sikerrel szerepeltünk. Várhatóan több mint százmillió forintból újulhat meg a terület. Nemcsak az őstermelők, hanem a vevők részéről is komoly előrelépés lehet ez a beruházás – mondta el lapunknak Babos Attila, a település polgármestere.

A területen a piactér kiszolgálóegységeket kap majd a jövőben. Ennek során a liget egyik része már kész, pihenőpadokkal, füves résszel. A most meglévő mobil színpad helyére egy nagyobb, rögzített színpad kerül majd. A kiszolgálóegység vizesblokkal együtt épül meg, ami olyan konyharészként funkcionál majd, ahol melegítő­egység, mosogató és hűtő is van, egy-egy raktárral. Külön épületben kemencét és tűzrakó helyet alakítanak ki, a tervek alapján itt gasztronómiai bemutatókat is szervezhetnek a jövőben. A későbbiekben kialakított színpad a jövőben kulturális programokra is adhat lehetőséget az önkormányzatnak.

– Az őstermelők szerint azért jó nálunk a piac, mert árnyas fák alatt könnyebb, mint a tűző napon. Jelenleg is átlagosan harminc termelő jön el hozzánk egy-egy piac alkalmával, ez a szám most tovább nőhet. Ki tudjuk bővíteni a vásárunkat, és bízunk a gasztronómiai bemutatóteremben is. Azt vesszük észre, egyre nagyobb rá az igény – fogalmazott az elöljáró. Hozzátette: – Bízunk a jövőben és a vásártérben. Ha megnézzük, faluhelyeken zöldségesboltok nyitnak, mert már falun sem termelik meg az emberek, amit elfogyasztanak. Nagy szükség van a piacra. Kicsiben működött. Aztán a Szigetközi Szatyor bebizonyította, hogy nagyban is. Mi a nagyra koncentrálunk. Egy látványos vásári forgatagot szeretnénk elsősorban.

A piactér közbeszerzése hamarosan elkezdődik, kezdetben a kiszolgálóegységet és a vizes­blokkokat készítik majd el a tervek szerint. A polgármester szerint a terület és a vásártér akkor is használható lesz, amikor éppen nincs piac. A jövőben a helyi civil szervezetek részvételével közös családi napokra, programokra is adhat lehetőséget.