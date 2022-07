Ezúttal nem a kézilabdához kapcsolódik, de örömteli hírt osztott meg weboldalán a Győri Audi ETO.

Mint írják, a nyári „ETO-s” esküvők sorát Lukács Viktória és kézilabdázó kedvese, Győri Mátyás kezdte meg, akik június végén, Győrben mondták ki egymásnak a boldogító igent.

„A 22-es szám végigkísért minket az életünkben, ezért szerettük volna a nagy napunkat is 22-én tartani. Sajnos ez idén júniusban egy szerdai napra esett, ezért úgy döntöttünk, hogy 22-én szűk családi és baráti körben tartjuk meg a polgári esküvőnket, két nappal később pedig megtartottuk a “nagy lakodalmat” is. Június 24-én 120 fős násznéppel ünnepeltünk együtt az Achilles-parkban. Meghívottak voltak egykori és mostani csapattársak, valamint olyan emberekkel, akikkel a kézilabda hozott össze minket.” – mondta az újdonsült, mostantól férjezett nevét mezén is használó Győri-Lukács Viktória.

Forrás: Győri Audi ETO KC

A csapat másik jobbszélsője Faluvégi Dorottya július 2-án, Etyeken kötötte össze életét párjával, Kimmel Markussal.

„Életem legcsodásabb napja volt, minden a lehető legjobban sikerült. Nagyon meghitt volt a szertartás és egyben óriási buli is, az éjféli menünek kitalált hamburger pedig tarolt a vendégek között.” – mondta a friss házas Faluvégi Dorottya az esküvőt követően.

Forrás: Győri Audi ETO KC

Ám ezzel még nem ért véget az esküvők sora, hiszen Silje Solberg kapus július második hétvégéjén, 9-én szombaton Norvégiában fogadott örök hűséget párjának, Lars Oesthassel-nek..

„Lars és én összekötöttük az életünket. Életem egyik legcsodálatosabb napját ünnepelhettem együtt a családommal és a barátaimmal. Nagyon boldog vagyok.” – mondta Silje Solberg.

Forrás: Győri Audi ETO KC

A friss házasoknak ezúton is kívánunk sok boldogságot életük új szakaszában.