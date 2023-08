A közösségi közlekedést javasolja a BKK, sűrűbben jár a H5-ös HÉV a fesztivál ideje alatt A közösségi közlekedést, különösen a rendezvény ideje alatt sűrűbben és éjjel-nappal közlekedő HÉV-et javasolja a Sziget Fesztiválra érkezőknek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), mert a rendezvény környékén – különösen a Mozaik utcánál – jelentősen megváltozik a forgalmi rend, és a megszokottnál több gyalogosra kell számítani. Hozzátették: a gyalogos útvonalak a korábbi évekhez képest megváltoztak, a HÉV Szentlélek téri megállója közelében lévő H-hídi bejáraton idén már gyalogosok és kerékpárosok nem mehetnek be a Szigetre, vagyis a HÉV-vel érkezve mindenképp Filatorigátnál érdemes leszállni, ahonnan néhány perces sétával érhető el a Sziget K-hídnál lévő főbejárata. A Sziget Fesztivál ideje alatt – augusztus 10-től 16-ig – napközben sűrűbben jár a H5-ös HÉV, éjszaka pedig a belváros felé Aquincumtól 10 percenként, a Batthyány tértől Szentendrére óránként indul – közölte a MÁV–Volán-csoport kedden az MTI-vel. Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális eseményére a H5-ös HÉV-vel lehet a leggyorsabban eljutni, hiszen annak Filatorigát megállója a K-hídnál található főbejárattól mindössze néhány perc sétára található – írták. Illusztráció

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: Magyar Nemzet A fesztivál idején hétköznap irányonként 188 vonat érkezik a Filatorigát megállóhelyre; egy tömött, hatkocsis HÉV-szerelvényen akár 700-800 ember is utazhat egyszerre, csomagokkal, hátizsákkal, kempingfelszereléssel – írták. A közlemény szerint a menetrendi sűrítés augusztus 10-én 8 órakor kezdődik, és augusztus 16-án 14 óráig tart. A reggeli és a délutáni csúcsidőben 6 perces, a csúcson kívül pedig 6-7 perces követés lesz a Budapesten belüli szakaszon – tették hozzá. A legforgalmasabb pontokon a MÁV-HÉV munkatársai folyamatosan felügyelik az utasperonok biztonságát, és segítenek a tájékozódásban is. A H5-ös HÉV Budapesten belüli szakaszán (a Batthyány tér és Békásmegyer között) budapesti jegyekkel és bérletekkel, valamint a rendezvényhez kapcsolódó, Budapesten belül korlátlan közösségi közlekedést biztosító Sziget CityPass by Budapest Card kártyával lehet utazni. A főváros határán kívüli szakaszra (Békásmegyer-Szentendre) a MÁV mobilalkalmazással, valamint a MÁV-Start és a Budapesti Közlekedési Központ értékesítési pontjain lehet menetjegyet váltani. A MÁV-HÉV Zrt. kéri, hogy a várható nagy tömegre tekintettel mindenki fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjen augusztus 10–16. között.