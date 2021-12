A múzeumok világában is teljesen természetes, hogy brandet építenek. Erre számtalan nemzetközi és magyarországi példa akad, különösen akkor, amikor olyan léptékű korszakváltás jön el egy intézmény életében, mint ami a Néprajzi Múzeumnál várható – mondta el az új arculat keddi budapesti sajtóbemutatóján Kemecsi Lajos főigazgató.

Mint emlékeztetett,

a Néprajzi Múzeum 150 évvel alapítása után most először fog saját céljaira épült, új épületben működni. Ehhez a változáshoz kapcsolódva újult meg az intézmény arculata is

- tette hozzá Kemecsi Lajos.

Az arculatra nyilvános pályázatot írtak ki, ez azonban a több tucatnyi beérkezett pályamunka ellenére eredménytelenül zárult. Ám a pályázaton több olyan tervező került a látótérbe, akikkel a Néprajzi Múzeum szívesen együttműködött volna, ezért a DE_FORM Stúdióból Demeczky Nórát és Dér Enikőt, az Explicit Stúdióból pedig Kátay Hunor, Kovács Szilárd és Németh Sebestyén tervezőket kérték fel közös gondolkodásra – közölte a főigazgató.

Demeczky Nóra és Kátay Hunor elmondták, hogy a tervezőcsapatnak egy olyan, egységes vizuális rendszer kidolgozása volt a célja, amely lehetőleg minden kultúrára egyszerre utal.

Elmondásuk szerint

a Néprajzi Múzeum új alaparculata fekete-fehérben, illetve a piros színnel kiegészítve is használható. A különböző kommunikációs felületeken már egy összetettebb, a néprajz színvilágához köthető skála áll rendelkezésre a minél változatosabb, és figyelemfelkeltőbb tartalmak létrehozásához.

Az embléma mintázatából kiemelhető négy alapelemből egy egyszerűen variálható mintakészlet hozható létre, amely a különböző arculati és kommunikációs felületeken biztosítja az intézmény vizuális identitásának felismerhetőségét – hangsúlyozták a tervezők.

Kemecsi Lajos a tervezők munkáját méltatva kiemelte: fantasztikus új arculattal gazdagodott a Néprajzi Múzeum. A főigazgató szólt az új főépületről is, amely 2022 tavaszán már kiállításokkal nyílik meg.

Mint hangsúlyozta,

a Városliget mellett készülő főépület tömegének kétharmada a föld alatt található; az íves tetőn megvalósuló zöldtető a park részeként, az intézmény pedig valódi találkozási helyként fog működni.

Az épület mintegy 7000 négyzetméternyi, a legkorszerűbb kiállítástechnikai megoldásokat is lehetővé tevő időszaki és állandó kiállítási térrel rendelkezik, a belépőjegy nélkül is látogatható fogadócsarnokban pedig egy 2x40 méteres, több mint 3000 műtárgyat bemutató kerámiatér is helyet kap.

A Néprajzi Múzeum új otthonában több mint 1000 négyzetméteren egy ifjúsági múzeumot is kialakítanak, de lesz benne többek között konferencia- és rendezvénytér, kutatóterek, irodák, könyvtár, látogatóközpont, étterem, kávézó, térszint alatt pedig moziterem, raktárak, archívumok is – közölte Kemecsi Lajos.