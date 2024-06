Többen - köztük a magyar csapatkapitány, Szoboszlai Dominik - is kritikát fogalmaztak meg, nem értették, hogy a mentősök miért nem rohantak be azonnal a pályára és miért nem hozták be gyorsan a hordágyat.

Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a csapatorvos másodpercekkel az eset után már beavatkozott. Közvetlenül ezután egy másik orvos végzett el vizsgálatot a szokásos orvosi gyakorlatnak megfelelően. A mentőcsapat az előírásoknak megfelelően a pálya szélén várt és utána érkezett a hordágy, amikor kérték a játékos elszállítását

– fogalmazott az UEFA, amely szerint a reagálás nem volt lassú.