Az Audinak orrcsapata is van, akik az „újautó-illatért” felelősek

Mi a világ legjobb dolga? Erre a kérdésre persze mindenki más választ ad, de kutatások szerint rengetegen úgy válaszolnak, az „újautó-illattól” lesznek a legboldogabbak. Nos, nekik tökéletesek lennének az Audinál az alábbi pozíciók – írja az Autómotor.

A németek ugyanis most Twitteren bemutatták az „orrcsapatot”, akiknek – talán már kitalálható – semmi más dolguk nincs, mint hogy figyeljenek arra, megfelelő illatokkal adják át a gyárból kiguruló autókat.

I don’t know who needs this, but… here’s some pictures of the Audi Nose Team hard at work. pic.twitter.com/zyiIjMHJN0

— Audi (@Audi) May 12, 2020