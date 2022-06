Az illuzórikus előremozdulás valószínűleg az elménk játéka és egyfajta módja annak, hogy felkészítsen bennünket a változásra. A kutatók szerint a világosságról a sötétségre való változás előrejelzésével a látórendszerünk sokkal gyorsabban tud alkalmazkodni a potenciálisan és esetlegesen veszélyes körülményekhez – írja az Origo.

Ahogyan a vakítás elkápráztathat, úgy a sötétségbe merülés is valószínűleg kockázatos, miközben egy sötét környezetben kell navigálnunk. Bár, mint minden illúziónál, ezt a virtuálisan táguló sötétséget is a hitelesség feláldozása árán tapasztaljuk meg, mivel a megfigyelő nem halad előre és nem lép be semmilyen sötét térbe

– írták a ScienceAlert online tudományos portálon idézett cikkükben a szerzők.

A Frontiers in Human Neuroscience tudományos szaklapban publikált tanulmány az első, amely ezt az optikai csalódást elemezte, és megvizsgálta azt is, hogy a lyuk színe és a környező pontok hogyan befolyásolják mentális és fiziológiai válaszainkat.

A szakemberek a vizsgálat során egy 50 fős, normál látású résztvevőből álló csoportnak mutattak be különböző színű táguló lyukú képeket a képernyőn.

A sorozatban az illúzió kódolt változatait is láthatták az önkéntesek, ami fényben vagy színben nem volt észrevehető minta. Az előre mozgás illúziója akkor volt a leghatékonyabb, ha a lyuk fekete volt. Amikor a lyuk ilyen árnyalatú volt, a résztvevők 86 százaléka úgy érezte, hogy a sötétség feléjük tart.

Az önkéntesek szemmozgásának nyomon követése során az is kiderült, hogy a pupilláik öntudatlanul kitágultak a fekete lyuk láttán.

Eközben, ha a lyuk fehér volt, a pupilláik csak egy kicsit húzódtak össze.

Az új táguló lyuk illúziója alapján láthatjuk, ahogy a pupilla arra reagál, ahogyan a fényt érzékeljük. Még akkor is, ha ez a fény képzeletbeli, mint az illúzióban

– mondta Bruno Laeng, a norvég Oslói Egyetem pszichológusa.

A tanulmány szerzői azonban nem biztosak abban, hogy a csoport 14 százaléka miért nem észlelt illuzórikus tágulást, amikor a lyuk fekete volt. Arra azonban rámutattak, hogy azok az emberek érezték a legerősebben az illúziót, akik pupilláinak átmérője a legnagyobb mértékben változott.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)