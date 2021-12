Roska Botond professzor és Rózsa Balázs vezetésével, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, vagyis ITM támogatásával egy új, országos jelentőségű kutatóközpont jön létre Budapesten.

A BrainVision Center feladata a központi idegrendszeri betegségek diagnózisához és terápiájához szükséges alapkutatási folyamatok előkészítése és a látás-helyreállítás alapkutatási program megvalósítása lesz. Emellett a központban lehetőség nyílik a fény és az agy kölcsönhatására épülő optikai rendszerek fejlesztésére is.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter arról beszélt, hogyan illeszkedik a mostani bejelentés a magyar innovációs ökoszisztémába. Emlékeztetett arra, hogy a kormány létrehozta a jogszabályi és intézményi kereteket, emellett folyik a felsőoktatási intézmények átalakítása is.

Az innovációs eredményeket azonban nemzetközi környezetbe kell helyezni – hangsúlyozta.

Hozzátette, ennek érdekében a kormány megvizsgálta, hogy melyek azok a kutatási területek, amelyek nemzetközi szinten is jelentősek. Példaként említette egyebek mellett a szegedi ELI központot, valamint az MIT Catalyst programot. A miniszter hangsúlyozta, hogy Roska Botond kutatásai is ebbe a körbe tartoznak. Azt szerették volna elérni a projekt támogatásával, hogy a látás helyreállításán dolgozó, Svájcban élő magyar kutató Magyarországon is folytassa tevékenységét. Mint fogalmazott, személyesen komoly sikernek éli meg, hogy Roska Botond kutatásait részben Magyarországra hozza. Ennek a háttere jött létre a most létrehozott intézettel.

Roska Botond, a bázeli Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology vezetője, a Semmelweis Egyetem vendégprofesszora az általa kidolgozott látásvisszaállító terápia eddigi eredményeiről tartott előadást. Elmondta, eddig 5 betegen alkalmazták eredményesen az eljárást, de még hosszú az út, ahhoz, hogy több embert bevonjanak a terápiába, és a kezelés eredményeként ne csak objektumokat észleljenek a páciensek.

Ez olyan, mint a Himaláját megmászni. Most vagyunk az alaptáborban – szemléltette a professzor. Hozzátette, most következik a munka technológiai része.

Az együttműködés kiemelt szereplői között említette Szabó Arnoldot, a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének egyetemi tanársegédjét, a Retina Laboratórium vezetőjét, Rózsa Balázst, a Femtonics Kft. tulajdonosát, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársát, valamint Nagy Zoltán Zsoltot az egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatóját.

Rózsa Balázs, a Femtonics alapítója tudományos előadásában arról beszélt, hogy a BrainVision Centerben az új molekuláris biológiai módszertani megoldások és a 3D-s lézermikroszkópos technológia segítségével folyó munka eredményeként a látáshelyreállító terápiák hatékonyságának vizsgálatán kívül lehetőség nyílik majd a központi idegrendszer több olyan betegségére is optogenetikai választ találni, mint a depresszió, a demencia vagy az epilepszia.

A centrumban egy úgynevezett mindent az egyben mikroszkóptechnikát szeretnének felhasználni, amely egyetlen készülékben ötvözi a kétdimenziós és háromdimenzió technikák összes előnyét.

Az új eljárás lehetővé teszi, hogy az agyban elhelyezkedő különböző genetikai módszerekkel jelölt sejttípusokat mozgás közben vizsgálják. Ezzel az eljárással meg tudják vizsgálni, hogy a különböző látáshelyreállító genetikai terápiák milyen hatékonysággal állították helyre a retina működését.

Így az új eljárás, valamint Roska Botond új molekuláris biológiai módszertani eszközeinek és Szabó Arnoldék humán szövetkultúráinak segítségével a terápiás lehetőségek közül ki tudják majd választani a leghatékonyabbakat.

Rózsa Balázs kiemelte Erőss Loránd idegsebész professzor szerepét a centrum működésében.

Az együttműködés eredményeként a világ egyik legjelentősebb humán transzlációs központja jön létre.

A projektnek jelenleg az előkészítő munkálatai zajlanak, várhatóan decemberben kezdi meg működését.