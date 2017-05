A marihuánától gyorsabban öregszünk

A University of Texas munkatársai megállapították, hogy azok, akik 16 éves korukban kezdtek kannabiszt szívni, gyorsabban öregszenek. Köszönhető ez annak, hogy a kiskamaszok még nem rendelkeznek teljesen fejlett prefrontális kéreggel, így agyuk szerkezete a szer hatására jelentősen megváltozik - írja a Nuus A szakemberek 42 marihuánafüggő MRI-eredményeit vetették össze, életkoruk 21 és 50 év között alakult. Ezek az emberek átlagosan 14 évesen kezdtek füvezni, és egészen napjainkig rendszeres fogyasztók maradtak, ami heti legalább egy, de inkább több cigarettát jelent.A kutatásból világossá vált, hogy minél korábban kezd valaki füvet szívni, annál inkább eltért a normálistól a szürke- és fehérállomány aránya, és a prefrontális kéreg is kevésbé fejlettnek bizonyult. Ennek eredményeként megfigyelhető volt, hogy a 17 éves kor körül füvezni kezdők korábban mutatták az öregedés jeleit is.A tudósok szerint mindez egyértelműen bizonyítja, hogy a marihuánahasználat igenis hatással van az agy szerkezetére, és ezek a hatások hosszútávon is jelen vannak.