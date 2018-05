Mit jelent ez a közlekedési tábla Győrben? - teszi fel a kérdést olvasónk

Már régóta felfigyeltünk a családommal a mellékelt közlekedési táblára Győrben a régi szeméttelep és a Möbelix kereszteződésében. Végig szalagkorlát van, ami abszolút lehetetlenné teszi, hogy bárki is "behajtson" ott. Ráadásul a tábla szerint mindkét irányból behajtani tilos! De nincs is út sehol, csak a magas gaz és a mély szakadék. És ez a tábla évek óta ott van. De miért is?

- teszi fel a kérdést olvasónk.