Lecsapott a vihar, szél, eső - Villanyoszlop tört ketté Fertődön, Beleden megrongálódott a sportcsarnok - fotó

Olvasónk fotója

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig

Forrás: met.hu

a sportcsarnokot is megrongálta a vihar - fotókat a Beled régen és most Facebook oldalon találtukCsornán fa dőlt a kórház kerítésére - közölte a Rábaközi TV Facebook oldalánA képena Fő utca 65 előtt a szél által eltört oszlop. Az oszlopot javarészt a kábelek tartják.Kora délelőttig az északnyugati, északi országrész mellett másutt is viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legerősebb széllökések általában 60-70 km/h körül alakulnak majd, de főként a magasabban fekvő területeken 80-90 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. Később az északkeleti megyékben gyorsan mérséklődik a légmozgás, míg máshol csak a nap második felétől csillapodik érzékelhetően a szél. Erősebb lökések legtovább a Győr-Szeged vonal széles sávjában lehetnek.A délkelet felé mozgó csapadékzónában kora délelőttig egy-egy helyen még megdörrenhet az ég.