Érdemes így kátyúzni? - kérdezi olvasónk

- Kedves Kisalföld - kezdi levelét olvasónk, Zsolt. - Biztosan nem vagyok egyedül az értetlenkedésemmel, hogy miért is ilyenkor kell kátyúzni (a kérdést, hogy miért nem lehet normális utakat építeni, fel sem teszem). Azt viszont, hogy ha már kátyúznak,azt miért nem lehet tisztességesen és alaposan csinálni, végképp nem értem. Kis utcánkban Ménfőn a héten dolgoztak az útjavítók. Az utca elején nagyvonalúan összeszámolt tucatnyi úthibából tessék-lássék befoltoztak hármat negyed óra alatt, a többihez nem nyúltak. Ennek vajon mi értelme van?- A művelet eredményéről összehoztam Facebookon egy kis szösszenetet, ha gondolják, használják és kérem, tegyék már fel a kérdést sok-sok kátyúban lévő győri nevében: ilyen sok pénze van a városnak felesleges munkákra? - zárta e-mailjét olvasónk.„Csodálatos dolog történt a héten kis utcánkban. A magyar kátyúzó szakipar hihetetlen képességeinek lehettem tanúja. Történt ugyanis, hogy egyik hét eleji reggelen indulnék dolgozni, és a házunk előtt belebotlottam egy szép nagy tolólapos markolóba, egy szerszámokkal megrakott platójú furgonba és öt-hat szakembörbe, akik fő tevékenységként épp a kutyánkat ajnározták (csumpizták, ahogy Matyi fiam a vonatkozó tevékenységet újmagyar tájnyelvi kifejezéssel szokta volt emlegetni). Szóval, miután sikeresen kimanővereztem a kocsit a perfektül a kapubejárónkba parkolt markoló mellett, megkérdeztem, mire fel ez a tömeges jelenlét. "Kátyúzás lesz az utcában" - világosított fel egyikük, amire elöntött a mámor, tekintve, hogy az aszfaltdomborzati viszonyok felénk enyhén szólva is hektikusak (tudom, nem egyedi a sztori, de nekem főleg a mi utcánk fáj, ha lehetek ennyire önző...)Azzal a boldog tudattal indultam harcba a munka frontjára, hogy mire hazajövök, esélyem lesz tengeribetegség nélkül behaladni az utcáról az udvarunkba. Hát... Tévedtem már kisebbet is. Eleinte azt hittem, hogy nem csináltak semmit, de két nappal később felfedeztem, hogy három foltot azért sikerült ejteniük, amiből kettőt kár volt, mert egyrészt negatív szintkülönbségből pozitívat gyártottak, másrészt az ramaty eldolgozás miatt tisztes mennyiségű bitumenes kavics növeli jelenleg a szélvédőcsere esélyét felénk.Viszont legalább gyorsan dolgoztak, mert utóbb összeraktam az időpontokat: fiam elmegy itthonról 6.45-kor. Akkor még nem voltak az utcában, mint utóbb kiderült. Én elmentem 7.15-kor, akkor már ott voltak, de mint mondtam, még csak várták a munkakezdés dudaszavát. Párom elhagyta a fedélzetet 7.30-kor. Nos... Addigra levonultak a terepről. Vagyis az effektív munkára az utcánkban volt 15 percük, de ebben már a nekihuzakodás és a levonulás is bennfoglaltatik. Ehhez képest nem is rossz a három paca.Ahhoz képest viszont - és itt hadd fordítsam komolyra a szót - hogy a húsz méteren belüli, alsó hangon számolt 8-10 kátyúból befoltoztak hármat úgy-ahogy és ezt két munkagéppel öten tették, nos ahhoz képest ez nem munka volt, hanem annak szégyene. Egyszerűen nem értem, hogy minek ilyent csinálni? Ennyi pénzünk van a semmire?"A telet megelőző kátyúzás során arra törekszünk, hogy a balesetveszélyes úthibákat kijavítsuk, eltüntessük, de a ráfordított költségekkel megfelelően kell gazdálkodnunk. Sok olyan utca van Győrben, melynek burkolata a Hajnal utcáéval azonos pályaszerkezetű: mi úgy hívjuk, hogy felületi bevonattal ellátott stabilizált útburkolat – a köznyelv úgy szokta hívni, hogy bitumenes, vagy kátrányos. Ezek a burkolattípusok tervezett élettartalmukat követően átrepednek, elkezdődik a kátyúsodási folyamat, ekkor lenne szükséges az útburkolat teljes cseréjére és új utat építeni a régi helyére. Ha és amennyiben erre az adott évben, években nincs költségvetési fedezet, akkor az úthibákat kátyúzással kell megszüntetnünk. A kátyúzást a szakmánk szükséges rossz megoldásnak tartja – a hangsúly a szükséges kifejezésen van a balesetveszély elhárítása miatt, a rossz kifejezés pedig azért használatos, mert úgy fordítunk költséget egy útburkolatra, hogy annak minőségét csak szinten tartjuk.A Hajnal utcában számos úthibát javítottunk az elmúlt 15-20 évben, mindegyik javítás a helyén maradt. Jellemzően a javított kátyú mellett jelenik meg az újabb úthiba, mert az újonnan bedolgozott anyagnál puhább, töredezett a régi felület, ami hamarabb tönkre is megy. Épp ezért az ilyen utcákat csak a szükséges mértékig szabad kátyúznunk, a célunk az, hogy az ilyen pályaszerkezetű utcákat felújítsuk, éppúgy mint a Hajnal utca melletti Szertári utcát. De felújításra vár a szomszédos Régiposta utca is.Annak nagyon örülünk, amikor egy lakó ilyen szívén viseli a az utca állapotát, de a fenti okok miatt a költségráfordítást is figyelembe kell vennünk – a végső cél az útburkolat felújítása. Ezt még úgy tudnám szemléltetni, hogy ha egy felújítandó házban élek és teljes körű felújításra készülök, akkor addig bezárólag csak a szükséges beavatkozásokra szorítkozom költségkiadási és műszaki szempontok miatt.