Végre megoldódhat a Kennedy-rejtély

Három golyót kapott



1963. november 22-én hivatalos látogatásra érkezett a texasi Dallasba, ahol egy nyitott limuzinnal vitték végig a városon, az üdvözlésére összesereglett több tízezer ember sorfala között. Az autóban felesége, Jackie, és Texas kormányzója, John Conally ült mellette, jobb oldalt egy titkos ügynök követte gyalog a kocsit. Őt a Dealey Plaza elé érve elküldték a kocsi mellől, ekkor dördült el az első lövés. Kennedy elnök összesen három golyót kapott, az utolsó gyakorlatilag szétrobbantotta a koponyáját.

A tervek szerint nyilvánosságra hozzák azt a közel háromezer aktát, amelyet John F. Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban titkosítottak. Legalábbis Donald Trumpnak október 26-ig kell döntenie, hogy feloldja-e a dokumentumok titkosítását, vagy meghosszabbítja a határidőt -írja a borsonline.hu Az USA elnökén hatalmas a nyomás, a CIA ugyanis nagyon nem szeretné, ha az akták nyilvánosságra kerülnének. John Fitzgerald Kennedy 1963-as meggyilkolása óta összeesküvés-elméletek tucatjai születtek. Lee Harvey Oswald csak egy volt a gyanúsítottak közül, de az ő háttere is homályos. A most nyilvánosságra hozandó iratokból azonban Oswald kubai kapcsolataira is fény derülhet.