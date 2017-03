Újra kutatók merülnek le a Titanic roncsaihoz

Kutatóexpedíció indul jövőre a Titanic roncsaihoz, amelyhez utoljára 2005-ben merültek le kutatók.



Az OceanGate Expeditions elnevezésű, mélyvízi kutatásokat végző magáncég a közelmúltban jelentette be, hogy a majdnem két hónapos expedíció 2018 májusában indul majd Új-Fundlandról, amelynek partjaitól mintegy 900 kilométerre, az Atlanti-óceán fenekén, 3821 méter mélyen fekszenek a roncsok. A kutatásban a massachusettsi Oceanográfiai Intézet (WHOI) szakemberei is részt vesznek.



A washingtoni székhelyű OceanGate közleménye szerint a misszió során, amelynek résztvevői a cég által kifejlesztett mini tengeralattjáróval merülnek le a Titanic roncsaihoz, a hajó maradványainak és dokumentumainak állapotát mérik fel, de semmit nem hoznak a felszínre a védett helyszínről.



A Woods Hole-i szakértők a korszerű tengermélyi képalkotó technológia segítségével el akarják készíteni a roncs háromdimenziós fotografikus modelljét.



A WHOI kutatói egy öt évvel ezelőtti expedíció során arról a tengerfenék-területről, ahol a Titanic roncsai hevernek minden korábbinál élesebb és nagyobb felbontású képeket készítettek három speciális robottal, amelyek optikai és szonárkamerákkal pásztázták végig a hatalmas, több mint 38 négyzetkilométeres területet.



A Titanic brit luxusgőzös, amely Southamptonból New Yorkba tartott, 1912. április 15-én süllyedt el, miután jéghegynek ütközött. A katasztrófának több mint 1500 halálos áldozata volt.