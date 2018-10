Óriási egerek tizedelik a tengeri madarakat egy atlanti-óceáni szigeten

A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit az Atlanti-óceán déli részén elterülő Gough-szigeten - figyelmeztet új tanulmányában a brit madárvédelmi szervezet (RSPB), amely szerint a rágcsálók akár ki is pusztíthatják a területen honos ritka madárfajok egy részét.



Gough-sziget, amely az Egyesült Királyság fennhatósága alá tartozó Tristan da Cunha-szigetcsoport tagja, több mint tízmillió tengeri madárnak ad otthont. Az egereket még a 19. században hozták be magukkal a tengerészek a vulkanikus eredetű szigetre. A rágcsálók a mindössze 91 négyzetkilométeres földterület szűkös táplálékforrásai miatt kezdték megenni a madarak tojásait és fiókáit - ismertette a tanulmányt hétfőn a BBC News.



Az egerek sikeres alkalmazkodásának egyik következménye az lett, hogy az állatok hatalmasra nőttek, csaknem másfélszer akkorák, mint a házi egerek.



"A Gough-szigeten élő tengeri madarak nagy része ezzel szemben kis termetű és odúkban fészkel" - mondta Anthony Caravaggi, az írországi Cork Egyetem munkatársa, hozzátéve, hogy az apró fiókák viszonylag könnyű prédát jelentenek az egerek számára.



A szakember szerint a nagyra nőtt egerek immár az összes tengeri madár, köztük a méretesebb, Tristan da Cunha-szigeteki albatrosz vagy atlanti albatrosz (Diomedea dabbenena) fiókáit is megtámadják. A rágcsálók mintegy kétmillió fiókával végeznek évente - derül ki a tanulmányból.



A kutatók hangsúlyozzák, hogy a szükséges intézkedések nélkül a veszélyeztetett Tristan da Cunha-szigeteki albatrosz és más fajok, köztük az atlanti viharmadár is eltűnhet a szigetről a következő évtizedekben.



Az RSPB és Tristan da Cunha kormánya közösen dolgozott ki egy tervet az egerek teljes kipusztítására. A 2020-ra tervezett művelet keretében két helikopterrel fognak szétszórni olyan mérgező gabonagolyócskákat a szigeten, amelyek 24 órán belül végeznek a rágcsálókkal.



"A világ csaknem 700 szigetén hajtanak végre ilyen műveleteket az invazív fajok kiirtása érdekében" - emlékeztetett Alex Bond, a londoni Természettudományi Múzeum munkatársa, aki szerint ez a kipróbált módszer a Gough-szigeten is megoldhatja a problémát.