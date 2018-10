Ez lett az év természetfotója!

Távolba meredő piszeorrú majmokat ábrázoló kép nyerte a fődíjat az idei Wildlife Photographer of the Year (Az év természetfotósa) versenyen, amelynek eredményhirdetést a londoni Természettudományi Múzeumban rendezték meg.A holland Marsel van Oosten a kínai Csinling hegyekben készítette a felvételt. A fotós napokon át követte a piszeorrú majmokat (rhinopitecus), hogy kiismerje szokásaikat és viselkedésüket. Van Oosten egyetlen képen akarta megmutatni egy hím káprázatos hátszőrét és kék színű pofáját - írja a BBC hírportálja.A fotós kitartása végül elnyerte jutalmát és a díjnyertes felvételen még egy kisebb testű nőstényt is sikerült megörökítenie. A két állat egy kövön ülve mered - látszólag - a távolba, ám a fotós elárulta, hogy valójában a csapatuk tagjai közt kirobbant heves vitát szemlélik."Örülök, hogy ezzel a képpel sikerült nyernem, mert ezek olyan veszélyeztetett állatok, amelyeknek még csak a létezésről is kevesen tudnak" - mondta a BBC-nek a győztes. Hozzátette, fontos, hogy az emberiség tisztában legyen azzal, hogy a bolygón élő fajok egy nagy része fenyegetett."És nem csupán az orrszarvúak, a tigrisek és a jegesmedvék, hanem ezek a fajok is sokkal több figyelmet érdemelnek, minden lehetséges védelmet meg kell adni nekik" - hangsúlyozta a fotós.Az év természetfotója sokszor erőteljes, sokkoló tartalmának köszönheti győzelmét. Roz Kidman Cox, a zsűri elnöke szerint azonban előfordul, hogy egy képben van valami lebilincselő, ami magával ragadja az embert."Ahogy haladtunk végig a képeken, valahogy mindig visszatértünk ehhez az egyhez. Olyan, mint egy beállított fotó. Azt hiszem, a színek és a fények miatt" - mondta Cox. Hozzátette: "ezek a majmok általában a fákon táplálkoznak, de Marselnek valahogy sikerült a talajon lefotóznia őket, miközben nagyon finoman megvilágította a jelenetet, hogy kiemelje a lenyűgöző szőrzetet".Az ifjú természetfotós kategóriában a 16 éves Skye Meaker diadalmaskodott, aki a botswanai Mashatu vadrezervátum Mathoja nevű leopárdját kapta lencsevégre, ahogy a nagymacska épp egy fán pihen. Az állat még fiatalkorában eltörte az egyik lábát, ami azt jelenti, hogy társaival ellentétben nem képes felcipelni a fákra az elejtett zsákmányt, hanem a talajon kell elfogyasztania azt a hiénák próbálkozásait visszaverve.Az év természetfotósa pályázatot 1965-ben hirdette meg először a BBC Wildlife Magazine. Annak idején csak állatos fényképekkel lehetett nevezni, mostanra azonban számos kategóriával bővült a verseny, amely immár a londoni Természettudományi Múzeum szervezésében zajlik.A győztes és a döntős képekből a múzeumban nyílik kiállítás, amelyet péntektől láthatnak az érdeklődők. A jövő évi versenyre hétfőtől várják a nevezéseket.