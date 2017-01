Először láttak élő rubin tengeri sárkányt

Először bukkantak a rubin tengeri sárkány élő példányaira. Az állatokat amerikai kutatók filmezték le Nyugat-Ausztrália partjainál.



A rubinvörös, nagy tengeri csikóra emlékeztető halfajt 2015-ben azonosították, de csak elpusztult példányok alapján.



A most megfigyelt tengeri sárkányokra (Phyllopteryx dewysea) a Recherche-szigetcsoport tengeri algái között, ötven méteres mélységben bukkantak. A 25 centiméteres állatokat a heves hullámverés közepette éppen táplálkozás közben sikerült lefilmezni.



Gregg Rouse, a La Jolla-i Scripps Oceanográfiai Intézet kutatója és munkatársai a Marine Biodiversity Records című szaklapban mutatták be az állatokat.



A rubin tengeri sárkányt 2016-ban a New York-i Környezetvédelmi és Erdészeti Állami Egyetem beválasztotta az előző évben felfedezett tíz legérdekesebb, legkülönlegesebb új faj közé. A listával az állat- és növényvilág gazdagságára és a kihalás sok fajt fenyegető veszélyére kívánják felhívni a figyelmet. 18 ezer faj közül választották ki a legkülönlegesebbeket.