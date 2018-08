Egy hatalmas bolygó "kóborol" a Naprendszeren kívül

Az SIMP J01365663+0933473 egy bolygótömegű objektum, tucatnyiszor nagyobb tömegű, mint a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója és meglepően erős mágneses mezővel rendelkezik a The Astrophysical Journal című szaklapban megjelent tanulmány szerint.



A tudósok a hatalmas bolygót az egyesült államokbeli Új-Mexikóba telepített Very Large Array, a rádióhullámok frekvenciatartományában működő csillagászati interferométer segítségével fedezték fel.



A Naptól csupán mintegy 20 fényévnyi távolságra lévő, 200 millió éves bolygót "kóbor planétának" is nevezik, mivel anélkül sodródik az űrben, hogy egy anyacsillag körül keringene.



"Ez az objektum a bolygó és a barna törpe határán van, számos meglepetéssel szolgál, melyek valószínűleg segíthetnek nekünk abban, hogy jobban megértsük a csillagokon és bolygókon zajló mágneses folyamatokat" - mondta Melodie Kao, az Arizonai Állami Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője.



A tanulmány szerint a hatalmas bolygó olyan erős mágneses mezővel rendelkezik, amely több mint 200-szor erősebb, mint a Jupiteré és amely bámulatos sarki fényeket képes generálni, jóval erőteljesebbeket, mint a Földé.



A Földön a sarki fényeket a mágneses mező és a napszél közötti kölcsönhatás generálja. Az a tény azonban, hogy a kóbor bolygó közelében nincs semmilyen csillag szele, auráját különösen rejtélyessé teszi.



Súlya ellenére az újonnan felfedezett bolygó átmérője a Jupiterének csupán 1,2-szerese. Felszínén mintegy 825 Celsius-fokos a hőmérséklet. Összehasonlításként: a Nap felszíni hőmérséklete 5500 Celsius-fok.