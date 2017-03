Weisz Fanni: Az elegáns bikini is lehet kényelmes - fotók

Hogyan érezzük magunkat jól a bőrünkben?

- Biztos vagyok abban, hogy amikor a lányok kiveszik a csomagolásból az új Origami fürdőruhájukat, arra vágynak majd, hogy egész nyáron viselhessék. Egyből lehet érezni az anyagán, a színein, hogy minőségi bikinik. Én is így voltam ezzel! – mondja Weisz Fanni. A fotómodell, esélyegyenlőségi aktivista a luxus anyagokból készült, limitált szériás Origami Luxury fürdőruhákat egy mini katalógusban mutatja be.Hangsúlyt kapnak idén a fehér csipkés, horgolt hatású kétrészesek, amelyek stílusos kellékei lehetnek például a nászútjukra készülő menyasszonyok szettjének. Sőt, akár neon színekkel is trendinek számítanak. Fanni nagy kedvence ez a fiatalos, mégis eleganciát képviselő irányzat. Mindenkinek ajánlja, és garantálja, hogy az a nő, aki ezeket a trendi bikiniket viseli, jól fogja magát érezni a bőrében, és ezt mások is észreveszik majd.

A katalógusfotózás kulisszatitkai

Hogy érezted magad a katalógus-fotózáson? Neked ilyenkor mi a legfontosabb? – kérdeztük Fannit. – Szuper volt az egész! Imádok ezzel a csapattal dolgozni, mert mindig minden profi és jó hangulatban telnek a fotózások. Számomra az a fontos, hogy körülöttem mindenki jól érezze magát, mert csak akkor tudjuk kihozni magunkból a legtöbbet – árulja el a modell. Azt is megtudjuk tőle, hogy vannak rituáléi fotózás előtt: – Ilyenkor nem szeretek sokat enni, mert akkor úgy érzem, mintha fel lennék puffadva. Amikor munka van, akkor az az első. Természetesen azért fotózás közben is eszem, csak éppen nagyon figyelek, hogy minden rendben menjen és szép legyek.

Mindent megér egy jó bikini!

Weisz Fanni számára a legfontosabb, hogy kényelmes legyen egy kétrészes. – Nekem tényleg ez az első szempont, mert általában akkor vagyok bikiniben, amikor nyaralok, pihenek és jól szeretném érezni magam. Egy kényelmetlen fürdőruha mindent elrontana. A kényelemhez az is hozzátartozik, hogy jó anyagból varrják a bikiniket, illetve még jól is álljon rajtam – ez mindent megér! Alig várom, hogy hordhassam! – mondja Fanni. Kedvenc színvilágába is beavat: – Imádom a színeket, de nekem mégis a két kedvencem: a fekete és a fehér.