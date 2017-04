Újabb világsztárok a STRAND Fesztiválon

A MOL Nagyon Balaton programsorozat legjelentősebb záróeseménye, a zamárdi STRAND Fesztivál újabb világsztárokkal erősít.A You Me at Six, Alan Walker, Wilkinson, Alle Farben és Vigiland érkezik a korábban már bejelentett Bastille, John Newman, az Icona Pop, Redfoo és a legfontosabb hazai koncertkínálat mellé. Kedvezményes jegyek május 30-ig kaphatók, országszerte.Augusztus utolsó hétvégéjén a STRAND Fesztivál Nagyszínpadára érkezik a britlegénysége, akik gitárcentrikus zenéjükkel egyszerre idézik meg a popos dallamokat és a zúzósabb riffeket.Várhatóan az idén megjelent, ötödik nagylemezüket és korábbi slágereiket is felidézik majd Zamárdiban.Az EDM-house vonalat erősíti a tizenéves kora ellenére számos díjjal kitüntetett norvég DJ-producer,, aki szinte az összes jelentős zenei adó kedvence.Energikus, élő produkcióval mutatkozik be a közönségkedvencBerlin nyüzsgő elektronikus zenei közegéből jön a rendkívül sokoldalú, a svéd house-színteret pedig aképviseli majd.A Petőfi Rádió és a VOLT Produkció közös fesztiváljának felhozataláról már tudjuk, hogy idén is igazán komoly világsztár kínálattal kényezteti közönségét. A Bastille, John Newman, az Icona Pop és Redfoo mellett a leginkább várt hazai bandák és előadók szinte kivétel nélkül jelen lesznek a MOL Nagyon Balaton egyik legjelentősebb záróeseményén, augusztus 23-27. között, Zamárdiban.A két nagyszínpad részletes programja mától elérhető