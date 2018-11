Úgy berúgtak a munkások Óbudán, hogy elkezdtek éjjel füvet nyírni

Kép: BorsOnline

Arra ébredtek sokan szerda éjféltájt Óbudán, a Szentendrei úton, hogy egy motoros fűkasza berreg. Sokan csak dü­hösen legyintettek a dologra és megpróbáltak visszaaludni, ám Norbert nem érte be ennyivel. Odasétált a munkát végzőkhöz, és videóra vette ténykedésüket, amit aztán feltett a Facebookra. A videót ide kattintva tudja megtekinteni.Mint a felvételhez csatolt szövegben fogalmaz: „Három jó képességű, nem józan fiatalember esőben, éjszaka nyírta a füvet. Gondoltam, megnézem közelebbről is a tevékenységet. Mire leértem, addigra gyalogosan keresték a vágható gazt" – írta. A videón így már csak annyi látszik, hogy esőben, kezükben motoros fűkaszával, rajtuk láthatósági mellénnyel azt vizslatják háromnegyed 12 tájban, hogy hol van még levágandó fű. Norbert kihívta a kerületi közterület-felügyeletet. - írja a BorsOnline Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata arról tájékoztatta a Borsot, hogy a kiérkező közterület-felügyelő–rendőr járőrpáros megállapította, hogy a kaszálást a BKK Közút megbízásából vé­gezte egy alvállalkozó a Szent­endrei út–Raktár utca kereszteződésében, a Fő-városi Önkormányzat kezelésében lévő közterületen. Az alvállalkozónak a munkavégzésre vonatkozó engedélye egy nappal előtte, november 20-án lejárt, ezért a munkásokat távozásra szólították fel.– A motoros fűkaszának azért elég nagy hangterjedése van, nem szokás éjszaka dolgozni vele, pontosan azért, hogy ne zavarják a lakókat, de ennek van egy másik oka is – magyarázta egy, a területen jártas szakember a Bors érdeklődésére.– Munkavédelmi szempontból veszélyes, hiszen a dolgozók alig látnak valamit, pláne szakadó esőben.