Tudta? Eredetileg színek nélkül készült a Rubik-kocka

Rubik Ernő találmánya csaknem 40 éve változatlan, kezdetben a "magic cube", azaz bűvös kocka elnevezést kapta és csak 1980-ban keresztelték át Rubik-kockára. A tradíciók megőrzése nemcsak a külsőről, de az előállításáról is elmondható, hiszen az elkészített elemek mind a mai napig manufakturális módszerrel kerülnek a helyükre. A kockát alkotó elemek alapját polisztirol granulátum adja, majd végső formáját egy fröccsöntő gépben éri el. A játék szíve-lelke a kereszt elnevezésű elem, amire a többi kis külső kocka is épül. Ezek egymást tartják össze és így lehetséges a 360 fokos mozgás.



Miután minden a helyére került, a kocka megkapja saját jellegzetes színeit. A kezdetekben Rubik Ernő színek nélkül alkotta meg a szerkezetet, amely hosszú, 6 éves fejlesztési periódus után vált játékká és csak ezután kapta meg a ma is látható felületet.



Az egyszerű logikai játékból mára már népszerű sport is lett, melynek célja a kocka minél rövidebb időn belüli kirakása, amihez speciális, modernizált változatokat használnak. Ezek módosításai könnyebbé teszik a forgatást, amivel a versenyzők értékes másodperceket spórolhatnak. A jelenlegi világrekord 4,73 másodperc. A tradicionális és versenykockák mellett a legkülönbözőbb féle változatok is elérhetőek már, megvásárolhatók könnyített, kisebb vagy akár egészen absztrakt kockák, valamint a látássérülteknek sem kell lemondani a logikai játékról, hiszen külön nekik fejlesztett verzió is létezik.



