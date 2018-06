Trükkös csalók ellen segít védekezni a Telenor - Íme, a 6 legelterjedtebb átverési forma és az ellenük való védekezés

Hol a kártyás adategyeztetésre hivatkoznak, hol az önkiszolgáló ügyfélszolgálat belépési adatait próbálják megszerezni, más esetekben pedig saját feltöltőkártyás előfizetésük feltöltésére kérik potenciális áldozataikat, vagy egyszerűen csak visszahívatják magukat egy távoli országban: széles a trükkös csalók eszköztára. A Telenor összegyűjtötte a magyar mobilhasználókat érintő leggyakoribb csalástípusokat, és az ellenük való védekezési lehetőségeket. - írja a közlemény.Rendszeresen bukkannak fel a telekommunikációt érintő trükkös csalási kísérletek, amelyek kisebb-nagyobb kárt, vagy éppen bosszúságot okoznak az áldozattá váló gyanútlan embereknek. Manapság az alábbi csalástípusokkal próbálják átverni a magyar mobilhasználókat:a telefonos ügyfélszolgálat helyett ma már sokan használják a MyTelenor online ügyfélszolgálatot számlabefizetésre és szolgáltatások aktiválására. Bár sokan nem gondolják, hogy még ezzel is vissza tudnak élni a csalók („Kifizeti helyettem a mobilszámlámat?"), a valóságban sokszor előfordult már, hogy egy idegen nevében rendeltek csúcskategóriás okostelefonokat részletfizetéssel egy általuk megadott kiszállítási címre, a részletfizetést pedig az áldozatokra bízták.Nem szabad kiadni a MyTelenor belépési adatait senkinek!gyakori, hogy a csalók arra hivatkoznak, hogy a 2017-ben életbe lépett előírásoknak megfelelően szeretnének beazonosítani egy feltöltőkártyás ügyfelet, és bizalmas adatokat próbálnak kiszedni belőlük. Általában az így kapott információk birtokában is részletre vásárolnak drága okostelefonokat.a hivatalos adategyeztetési lehetőséget kell választani ezen az oldalon, a Telenor üzletek valamelyikében, vagy a 1220-as ügyfélszolgálati telefonszámon.egy másik, sajnos elég gyakori próbálkozás, hogy a csalók hívószám kijelzése nélkül felhívják az ügyfelet a Telenor munkatársának kiadva magukat (persze nem azok), azzal, hogy az ügyfél egy nyereményjáték nyertese, ám a jutalom átvételének technikai költségeinek fedezéséhez egy adott telefonszámra egy kisebb/nagyobb összeget kell feltölteni.nem szabad semmilyen számot feltölteni, a próbálkozást pedig jelenteni kell a fent említett elérhetőségeken, mivel a Telenor rendszereiben a rejtett hívószámról indított hívások is visszakövethetők.egyes esetekben a csalók egy kedvezőbb tarifa hamis ígéretével arra kérték a felhívott telenoros ügyfeleket, hogy faxolják el nekik a telefonszámláik másolatát. Valójában a számlán lévő adatokra (név, lakcím, ügyfélszám stb.) fájt a foguk, amelyek birtokában például saját címükre próbálhatnak meg okostelefont rendelni más nevében.sosem szabad kiadni a számlát vagy számlamásolatot idegeneknek.az év elején sok magyar mobilhasználó találkozott egy-egy egzotikus országból származó, nem fogadott hívással. Ezek a csalók kifejezetten arra utaznak, hogy az áldozat reflexből visszahívja őket, ezáltal nemzetközi hívást generálva. Valamilyen úton-módon ennek a bevételeiből részesednek a csalók is, ezért indítják a hívásaikat.egészen egyszerű, nem kell visszahívni a külföldi telefonszámot.az internetes adathalászok „kamuszámlákat", elmaradt fizetésre, késedelmi díj befizetésére szóló felszólítást is szoktak küldeni e-mailben. Arra számítanak, hogy a címzett rutinszerűen befizeti a számlán szereplő összeget.mindig meg kell nézni, hogy milyen feladótól érkezett a befizetésre felszólító értesítés. A Telenortól kizárólag az eszamla@telenor.hu e-mailről, és a +36 20 202 0043-as telefonszámról küld számlalevelet, vagy tartozásról szóló üzenetet. Ha gyanús, hogy nem a Telenortól érkezik az üzenet, nem szabad kattintani a benne található hivatkozásokra, érdemesebb manuálisan felkeresni aoldalt.A fentiek a leggyakoribb típusú csalások, amelyekkel a Telenor ügyfélszolgálata találkozni szokott. Sajnos a csalók mindig újabb és újabb módszerekkel próbálkoznak, ezért bármilyen gyanú esetén érdemes felkeresni a szolgáltató csalások elkerülésével foglalkozó oldalát: https://www.telenor.hu/aktualis-visszelesek_kezelese A legfontosabb tudnivaló, hogy a Telenor munkatársai soha nem kérik el egyetlen ügyfél belépési azonosítóját és jelszavát, sem e-mailben, sem SMS-ben vagy telefonon. Ha valaki mégis ezt teszi, az valószínűleg egy csaló. Ezeket a próbálkozásokat a Telenor weboldalán Facebook oldalán , a 1220-as vagy a +36 (20) 2000-000-s ügyfélszolgálati telefonszámon, továbbá az üzletek bármelyikében érdemes jelezni.