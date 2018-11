Több európai sorozatot akar készíteni a Netflix

A Netflix szerdán bejelentette, hogy több nem angol nyelvű, európai sorozatot fog készíteni globális közönségének a spanyol La Casa de papel és a német Dark című sorozatok sikere nyomán.



Greg Peters, az amerikai óriáscég innovációs igazgatója egy csütörtökig tartó lisszaboni konferencián elmondta: az európai sorozatok globális sikere indokolja a lépést. "A Dark című krimisorozat nézői például 90 százalékban nem Németországból, Ausztriából vagy Svájcból származtak. Van-e még olyan német sorozat, amely ekkora nézettséget ért el más országokban" - érvelt az igazgató.



A konferencián Peters két új sorozattervet mutatott be. A Ragnarok az első norvég Netflix-produkció lesz. Az északi mitológia istene a sorozatban kamaszként reinkarnálódik a modern világban. A spanyol Alma című sorozat főhőse pedig egy amnéziás túlélő lesz, aki egy természetfeletti katasztrófából menekül meg. Mindkét sorozatot 2020-ban mutatja be a Netflix.



Peters hangoztatta, hogy az elmúlt három évben az Európai Unió országaiban készült eredeti, főműsoridős tartalmak 90 százalékát csak egy-két országban mutatták be, ami nagyon korlátozott.



Az amerikai online műsorszóró és tartalomelőállító óriásnak világszerte 190 országban 137 millió előfizetője van már. Európában azonban sokan bírálják az előfizetős tartalomszolgáltatás miatt. A brit köztévé és a franciák pedig ellenfélként tekintenek rá. A francia közszolgálati tévé nem is akarja többé eladni sorozatait a Netflixnek. A TF1 és az M6 csatornával összefogva 2019-ben inkább közös platformot indít Salto néven.



Egyes kritikusok szerint azonban a Netflixszel való versengéshez egy európai szintű projektre lenne szükség.