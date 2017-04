Titanic - Budapesten forgatott film is versenyez a Hullámtörők-díjért

Az Egy vezér gyermekkorát az amerikai Brady Corbet forgatta két éve Budapesten, a színésznek ez volt a rendezői bemutatkozása. A történelmi kosztümös drámában Robert Pattinson egy fiatal amerikait alakít, akinek személyiségére végzetes hatással van mindaz, amit az első világháború utáni Európában tapasztal. A fasizmus térnyerésével foglalkozó filmben Liam Cunningham (Trónok harca), az Oscar-jelölt Bérénice Bejo (A némafilmes) és Stacy Martin (A nimfomániás) is szerepel. A produkción népes magyar szakmai stáb is dolgozott, a film vágója Jancsó Dávid, Jancsó Miklós filmrendező fia volt. Az alkotás, amely a legjobb első film és a legjobb rendezés díját is elnyerte 2015-ben a Velencei Filmfesztiválon, április 8-án és 10-én látható a Toldi moziban.



A Titanic versenyprogramjában szerepel A pásztor című spanyol játékfilm is, amelynek rendezője, Jonathan Cenzual Burley személyesen is elkíséri munkáját Budapestre, és a vetítéseken találkozhat vele a fesztiválközönség. A film két életforma és értékrend ütközéséről szól: Anselmo, a magányosan élő középkorú pásztor szálka lesz egy építési vállalkozó szemében, aki fel akarja vásárolni a földjét, és a környező területeket is, hogy lakóparkot építsen.



A 37 éves spanyol származású, de Angliában élő rendező filmje április 10-én és 11-én látható a Toldi moziban.



A Végzetes lövés című fülöp-szigeteki-katari produkció egy természetvédelmi területen véletlenül ellőtt, védett sas miatt indult nyomozásról szól. A misztikus thrillert Mikhail Red írta és rendezte, akinek ez a második nagyjátékfilmje. A mustra csütörtökön és vasárnap tűzi műsorára szintén a Toldi moziban.



Ugyancsak csütörtökön vetítik először az Uránia Nemzeti Filmszínházban, majd április 11-én, kedden ismétlik a Toldiban a Számi vér című 1930-as években játszódó svéd-norvég-dán filmet, amely egy 14 éves, számi származású rénszarvaspásztorról szól, aki a rasszizmus miatt el akar menekülni korábbi életéből. Az elsőfilmes alkotást a svéd anyától és számi apától származó Amanda Kernell rendezte.



A Buster két élete fekete humorral fűszerezett, misztikus amerikai thriller. Főhőse, Jonah a hatóságok elől bujkálva egy elhagyatott nyaralóban vészeli át a telet. Álmaiban a tengeren hányódik, de egy idő után úgy érzi, hogy ő és a sodródó férfi egy és ugyanaz, a két testben közös a lélek. A második játékfilmjével jelentkező Sarah Adina Smith munkáját szombaton és a jövő hét keddjén tekintheti meg a közönség a Toldiban.



Luxemburgi-belga-francia koprodukcióban született Laura Schroeder Gát című drámája, amely egy elhidegült anya-lánya kapcsolat újraéledését ábrázolja. A külföldön élő Catherine tíz év után akar ismét közelebb kerülni lányához, Albához, akit addig a nagyanyja nevelt. Mivel nem fogadják tárt karokkal, merész lépésre szánja el magát. Schroeder öt éve egy családi kalandfilmmel debütált rendezőként, a Gát a második játékfilmje. A versenyben a Toldi mozi tűzi műsorra vasárnap és jövő kedden.



Távoli, izlandi halászfaluban játszódik a Nehéz szívvel című dán-izlandi dráma, amely két kamasz barátságát, az első szerelem és a szexuális identitás ébredését ábrázolja a felnőtt kor küszöbén. Az elsőfilmes Gudmndur Arnar Gudmundsson rendezésében készült alkotás több fesztiváldíjat nyert már, köztük a legjobb LMBT-filmnek járó elismerésben részesült a tavalyi velencei filmfesztiválon. A Titanic szombaton az Ódry Színpadon és jövő kedden a Toldiban mutatja be.



A 24. Titanic filmfesztivál teljes programja a titanicfilmfest.hu oldalon olvasható.