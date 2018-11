Tényleg a tücsök az új csirke - újabb fajjal bővült a guszta étlap

Szerdán megírtuk, hogy egy brit élelmiszerlánc már piacra dobott egy ehető rovarokból összeállított élelmiszert . Most úgy látszik, bővül az ízeltlábú étlap.A nairobi székhelyű Nemzetközi Rovarfiziológiai és -ökológiai Központ (ICIPE) kutatója, Tanga Mbi az egyiptomi Sarm es-Sejkben megrendezett ENSZ Biodiverzitási Konferencián számolt be szerdán az új ehető tücsökfajról, amely mind az emberi, mind az állati fogyasztás szempontjából nagy reményekkel kecsegtet."Jelenleg nincs semmilyen tudományos irodalom erről az újonnan azonosított fajról, mert egészen mostanáig egy másik fajhoz, a házi tücsökhöz (Acheta domesticus) sorolták" - mondta Mbi, hozzátéve, hogy kollégáival a Scapsipedus icipe tudományos nevet adták a fajnak.A Zootaxa című folyóiratban publikált tanulmányuk készítésekor a szakemberek az új faj élőhelyeire, molekuláris és morfológiai jellegzetességeire, a hímek ciripelésére és a rovar tápértékére összpontosították a vizsgálataikat.A kutatók a központban tesztelték a rovar tenyésztésének legoptimálisabb módjait különböző hőmérsékleti viszonyok között. Mbi szerint kutatásaik idővel lehetővé teszik majd a Scapsipedus icipe, mint újfajta összetevő használatát az emberi fogyasztásra szánt ételekben és állattakarmányokban.A szakemberek azt is vizsgálják, hogy a tücsökfaj takarmányként való hasznosításának milyen lehetséges kockázatai lehetnek a táplálékláncon felfele haladva, illetve, hogy ezeket a kockázatokat miként lehetne csökkenteni.