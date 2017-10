Tarolt Mundruczó Kornél új filmje Katalóniában

A katalóniai Sitges-ben 50. alkalommal megrendezett nagy presztízsű filmfesztiválon a fődíjat és a legjobb effektek díját is elnyerte a Jupiter holdja, rendezőjét, Mundruczó Kornélt pedig különdíjjal is kitüntették a hétvégén - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap szombaton az MTI-vel.



A fantasztikus filmek legnagyobb fesztiválja 255 alkotás felvonultatásával, Guillermo del Toro, Susan Sarandon, William Friedkin, Dario Argento, Udo Kier, Johnnie To és Mundruczó Kornél részvételével ünnepelte 50. születésnapját. A katalóniai filmünnep Mundruczó Kornélt rendezői munkássága elismeréseként Time Machine díjával tüntette ki péntek este, majd szombaton bejelentették, hogy a versenyprogramban szereplő Jupiter holdjáért a magyar rendező veheti át a fesztivál fődíját és a legjobb effektekért járó trófeát is - írták a közleményben, hozzátéve, hogy Mundruczó Kornél a díjakat személyesen veszi át szombat este Sitges-ben.



Mint hangsúlyozták, a Jupiter holdja, amelynek májusban Cannes-ban tartották a világpremierjét, és amelyet 45 országban vásároltak meg a helyi forgalmazók, világszerte kiemelkedő sikerrel szerepel a nemzetközi filmversenyeken. Az elmúlt hetekben Norvégiában, Belgiumban, Franciaországban, Macedóniában és Grúziában is rangos díjakkal jutalmazták.



A Jupiter holdját Norvégia elsőszámú nemzetközi filmfesztiválján, Haugesundban a nemzetközi zsűri az Ökumenikus Filmdíjjal tüntette ki, indoklásuk szerint "eredeti, ambiciózus és egzisztencialista alkotás" született. A szakmai ítészek mellett a diákzsűri is a magyar filmet díjazta Haugesundban.



A párizsi Forum des Images-ban immár 23. alkalommal megrendezett L'Etrange filmfesztivál fődíjával jutalmazta Mundruczó Kornél alkotását szeptember közepén.



A belgiumi Ostende filmfesztiválján a magyar rendező csillagot kapott, olyan világhírű alkotók nyomdokaiba lépve, mint Charlotte Rampling, Mathias Shoenaerts és a Dardenne-fivérek. Ugyanezen a fesztiválon a Jupiter holdja operatőrét is díjazták.



Rév Marcellt az operatőrök legnagyobb presztízsű nemzetközi fesztiválján, a macedóniai Bitolában is elismerték: a szakmai zsűri a Jupiter holdja operatőrét tüntette ki az Arany Kamera 300 fődíjjal, az indoklásban kiemelve Rév Marcell "megdöbbentő vizuális energiáját és kitűnő kreativitását".



Grúziában a Batumiban megrendezett nemzetközi filmfesztiválon szeptember végén pedig a Jupiter holdjában nyújtott alakításáért Merab Ninidze nyerte a legjobb színész díját.



A Jupiter holdja a hitről, a megváltódásról, a csoda lehetőségéről szól, egy különös barátság történetén keresztül. Egy menekülő fiút, Aryant, meglőnek a határon. Csodálatos módon levitálni kezd. A menekülttábor racionális, meghasonlott orvosa, Dr. Stern kimenekíti őt, mert üzletet lát a fiú különös képességében. Útlevelet ígér neki. A fiú rááll a kétes szövetségre. A csodával való találkozás azonban felbolygatja az orvos életét. Új válaszokat kell találnia mindenre, amiben eddig hitt.



"A Jupiter holdja egy olyan világban játszódik, ahol elveszítettük az erkölcsi kapaszkodókat. Zuhanunk. Elfelejtettünk felfelé nézni. Korunk Európájában, olyan sorsfordító helyzetekben, mint a menekültválság nincs iránytűnk ahhoz, hogy hogyan kell helyes döntéseket hozni. Engem a legjobban az foglalkoztat, hogy létezik-e közös hit, ami összeköthet még minket. Van-e megváltódás? Mi adhat reményt a legnehezebb időkben?" - teszi fel a kérdést Mundruczó Kornél legutóbbi filmjével.



A Jupiter holdja című film magyar-német koprodukcióban készült a Proton Cinema gyártásában, a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával.