Szerelmének játszott egy lakatlan szigeten Edvin Marton

Házasságuk után 8 évvel utazott nászútra Edvin Marton és felesége. A hegedűművész a thaiföldi út mellett egy gyönyörű szerelmes dalt is ajándékozott Adriennek, amelyhez egy lakatlan szigeten forgatott videóklipet.Különleges módon, egy videóklip formájában tette örökké emlékezetessé nászútját Edvin Marton és Marton Adrienn. A pár Thaiföldön töltötte a mézes heteket, a klip az út egyik legnagyobb élményét, egy lakatlan szigeten töltött napot elevenít fel.– Nyolc évvel a házasságkötés után utaztunk nászútra. Adrienn az esküvő ideje alatt már állapotos volt, utána pedig a sok teendő miatt, nem volt rá alkalmunk. Sokat készültünk a thaiföldi útra, mindketten először jártunk ebben a csodálatos országban – mondta Edvin Marton.A világhírű hegedűművész egy különleges meglepetéssel is készült: I Love You címmel dalt szerzett feleségének, amelyet elsőként egy Koh Samui környékén lévő lakatlan szigeten játszott el neki. Ezen a napon készült a videóklip is.– A helyieknek mondtuk, hogy szeretnénk egy varázslatos helyre menni, és egyből ezt a lakatlan szigetet ajánlották. Katamaránnal utaztunk a tengeren, majd egy csodálatos napot töltöttünk a "Földi paradicsomban". Kettesben voltunk egész nap, így a romantikus kalandot együtt örökítettük meg – nyilatkozta Edvin Marton.Az I Love You című dalt a hegedűművész feleségének dedikálta, de mindenkinek szól, aki szerelmes. Edvin Marton olyan romantikus dallamokat álmodott meg, amelyek tükrözik a mély érzéseit. A szimfonikus hangszerelésben a hegedű mellett a zongora, az oboa és a fuvola is szólisztikus szólamot kapott, a művész ezzel szerette volna megmutatni a szerelem sokszínűségét. A frissen megjelent videóklip zenéje Edvin Marton – Stradivarius Vol. 2 című októberben kiadott albumán is szerepel.