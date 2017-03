Példaképének tekinti Tillát Puskás Peti

A The Biebers énekese, Puskás Peti már sok fiatal példaképe, de a 32 éves színész- énekes most aelárul­ta, hogy kik azok a hírességek, akik őt inspirálták, akikre felnéz.– Ha példaképről van szó, akkor azonnal Novák Péter, Tilla és Geszti Péter jut eszembe. Már gyerekkoromban is rajongtam értük – mondta Péter kollégánknak. – Azt szeretem bennük, hogy rendkívül sokoldalú emberek, bármibe fognak, sikeresek benne. Geszti és Novák zenél és marketinggel foglalkozik, Tilla pedig tévézik és filmeket forgat. Mindannyian jól beszélnek, értelmesek, nagy sikereket értek el a pályájukon, szociálisan is érzékenyek, és ez nekem roppant szimpatikus.