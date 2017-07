Oscar-díjas forgatókönyvíró sorozata debütál az RTL Klubon

Július 27-én, csütörtökön 21.30-kor debütál az RTL Klubon a Riviéra című 10 részes sorozat, amelynek egyik ötletadója és forgatókönyv-írója az az Oscar-díjas Neil Jordan, aki többek között az Interjú a vámpírral és a Síró játék című filmeket is rendezte. A sorozat egyik érdekessége, hogy a jeleneteket a történetben szereplő eredeti helyszíneken, a dél-franciaországi Riviérán forgatták, többek között Monacóban, Nizzában, Saint Tropez-ben és Cannes-ban.A romantikus krimi főhőse az amerikai Georgina (Julia Stiles - A Bourne-csapda, Én és a hercegem, Mona Lisa mosolya). A középosztálybeli, műkincskereskedéssel foglalkozó nő szenvedélyes szerelemre lobban munkaadójával, a hatalmas vagyont felhalmozó bankárral, Constantine Clios-szal (Anthony LaPaglia - Nyomtalanul). Az újdonsült feleség ugyanakkor hirtelen özvegy lesz, mivel milliárdos férjét a jachtjával együtt felrobbantják. A merénylet következtében számtalan titokra derül fény: a fiatal nő többek között szembesül azzal, hogy a Riviérán, egy hatalmas villában tengetett luxus-életet valószínűleg bűnözésből biztosította férje. Ráadásul Clios furcsa, titkokkal teli családját is "megörökli": az erős akaratú Irinát (Lena Olin - Csokoládé, Emlékezz rám!, Fanny és Alexander), a férfi volt feleségét és annak három különc, már felnőtt gyermekét. Georginanak nagyon gyorsan el kell döntenie, hogy megmarad-e a hazugságokkal, rivalizálással, zsarolással, erőszakkal és gyilkosságokkal teli, de a felszínen gondtalan luxust biztosító létben vagy felveszi a kesztyűt, hogy megvédje fogadott családját és természetesen saját magát is. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos jelek arra utalnak, a férje talán még életben van.A több, mint 40 millió euróból készült Riviéra idén június közepén debütált Európában - a nagy sikerű brit, német és spanyol tévés premier után Magyarországon elsőként az RTL Klubon lesz látható.