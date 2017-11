Ördög Nóri hatalmas örömet szerzett az ovisoknak - videó

Idén második alkalommal indult útjára az "Apró segítség, hatalmas öröm" nevű országos jótékonysági program, melynek keretében tavaly 8,5 millió forint értékű adomány került kiosztásra a Magyar Vöröskereszt országos hálózatán keresztül. A Procter&Gamble és a SPAR Magyarország programjának célja idén is a mélyszegénységben élő gyerekek mindennapjainak megkönnyítése, otthonuk komfortjának megteremtése valamint egészségük védelme. Ezt az üzenetet közvetítve látogattak el a vállalat képviselői és a program nagykövete, Ördög Nóra a Vöröskereszt egyik bázisóvodájába, a szigetszentmiklósi Napsugár Óvodába.A látogatásról videó is készült:A Központi Statisztikai Hivatal (KSH-2015) adatai szerint ma Magyarországon minden 7. ember él szegénységben (1. 464.740 fő). A 7 év alatti gyermekek 42.2 százaléka, 130 ezer fő naponta küzd a szegénység nehézségeivel, közülük nagyjából 50 ezer rendszeresen éhezik. Róluk szól most kiemelten ez a néhány hét, amikor mindenki segíthet.Ördög Nóra kihangsúlyozta, hogy kétgyermekes anyaként pontosan tudja, mennyire fontos a mindennapi élet zökkenőmentessége szempontjából a gyermekek nyugodt, rendezett és tiszta otthonának biztosítása:

Nemcsak azért látogattunk el egy óvodába, mert a program középpontjában a gyerekek állnak, hanem azért is, hogy megtudjuk, nekik mit jelent az otthon kényelme. Meséltem nekik a házimunka, a rend, a tisztaság és a higiénia fontosságáról, ők pedig lerajzolták miben segítene otthon: porszívót, seprűt rajzoltak, látszott, hogy már ilyen kicsi korban tudatában vannak a tisztaság és a higiénia fontosságának. Hoztunk nekik ajándékokat, Oral-B fogkefét és fogkrémet, színezőket, matricákat, amellyel még több mosolyt sikerült az arcukra csalnunk. Minden perc élmény volt velük!

A gyerekeknek szánt ajándékokon kívül a Procter&Gamble egy nagyobb adománycsomaggal is támogatta az óvodát, azonban most bárki hozzájárulhat az adománygyűjtéshez, hiszen november 29-ig minden SPAR és INTERSPAR üzletben vásárolt P&G hajápolási, babaápolási, női higiénés és férfi szépségápolási termék, valamint mosó- és tisztítószer megvásárlása hozzájárul az adomány mértékének növekedéséhez. Így bárki, aki a kiemelt időszakban többek között Always betétet, Pampers pelenkát, Head & Shoulders és Pantene hajápolási termékeket, Ariel, Bonux, Lenor, Jar mosó-és tisztítószereket, valamint Old Spice és Gillette férfi szépségápolási terméket vásárol, támogatja a program újbóli sikerét. A felsorolt márkás termékek bolti árának 1 százaléka az adomány teljes összegéhez adódik, amely a Magyar Vöröskereszt országos hálózatán keresztül jut el a rászoruló gyerekekhez és családjaikhoz.Nincs szó tehát extra erőfeszítésről. A kampány időszaka alatt csupán arra kell a szokásosnál nagyobb gondot fordítani, hogy milyen, amúgy is napi, heti rendszerességgel használt terméket választunk és veszünk le a SPAR és INTERSPAR áruházak polcairól. Az apró segítség most is hatalmas örömöt szerezhet. A program részletei, a teljes márka- és boltlista aoldalon találhatók.