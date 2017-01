Németországban bevezetik a drónvezetői jogosítványt

A vezetői engedélyt az 5 kilogrammnál nagyobb tömegű drónok reptetéséhez kell kiváltani.



A jogosítványt 16 éven felüliek szerezhetik meg, a drónvezetői jártasságot a tartományi közlekedési hatóságnál kell bizonyítani egy vizsgán. Az engedély tíz évig érvényes. Bevezetik a drónazonosító "rendszámot" is, ez a 250 grammot meghaladó tömegű modellrepülőknél és drónoknál lesz kötelező.



A járműn a tulajdonos nevét és lakcímét kell feltüntetni.



További új szabály, hogy az 5 kilogrammnál kisebb tömegű drónokat legfeljebb 100 méteres repülési magasságban szabad használni, és csak úgy, hogy a jármű mindig a vezető látóterében maradjon. Kijelölnek tiltott területeket is, nem szabad reptetni drónt egyebek mellett természetvédelmi területek, rendőrségi vagy mentőszolgálati, tűzoltósági, katasztrófavédelmi műveleti területek és tömegrendezvények felett.



A kormány a közlekedés biztonságának erősítésével és a polgárok magánszférájának védelmével indokolja a szabályozást, amelyhez a törvényhozás tartományokat képviselő kamarájának, a Bundesratnak is hozzá kell még járulnia. A légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) és az ellenzéki Zöldek szigorúbb szabályozást sürgetnek, szerintük a balesetek és káresetek, illetve a közlekedési vétségek feltárásához ki kell alakítani egy központi drónnyilvántartási rendszert.



Németországban becslések szerint több mint 400 ezer drón van magántulajdonban, számuk 2020-ra elérheti az 1,1 milliót. A német repülésbiztonsági hatóság (DFS) kimutatása szerint tavaly 64 alkalommal tettek bejelentést pilóták arról, hogy veszélyes közelségben észleltek drónt, ami csaknem ötszörös növekedés az egy évvel korábbihoz képest.