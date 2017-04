Nem engedi locsolkodni a fiait Kökény Attila

Kökény Attila fiai, Attila és Lajos még sosem voltak locsolkodni. Idén is maximum csak szűk családi körben veszik elő az illatos parfümöket."Sosem engedtem locsolkodni a gyerekeket, és nem is vágynak rá. Vidéken jó, ott felpattannak a szekérre és mennek a lányos házakhoz, de egy bérházban a városban kínos lenne reggel hétkor öltönyben bekopogni valakihez" - mondta Kökény Attila, aki locsolkodás helyett végigbulizza majd a húsvéti hosszú hétvégét.Az énekes egész hétvégén koncerteket tart, szombaton Budapesten is fellép a Húsvéti Vigasságokon a Bikás Parkban, hétfőn pedig nagy privát összejövetelt rendez.

"Néhány éve már hagyományosan húsvét hétfőn összejön 10-15 ismerős család, együtt kiveszünk egy nagy helyet és ott bulizunk egész nap. Mindenki maga viszi az ételeket és az italokat, szól a zene és egész nap jól érezzük magunkat" - mesélte Kökény Attila, aki idén különleges ételekkel készül az ünnepi asztalra."Imádok főzni, főleg a bográcsozás és a sütögetés az asztalom. Szerettem volna valamilyen különlegességgel előrukkolni húsvétra, ezért már főkóstolást tartottam: bárányhúsos fánkburgert és főtt tarjás-tormaszószos kalácsburgert is ettem. Nálunk ez lesz a menü az ünnepen, de nem otthon készítem, hanem a profikra bízom a dolgot, és a Húsvéti Vigasságokon veszem majd meg a Bikás Parkban a 7 Pub konyhájától" - tette hozzá az énekes.A Húsvéti Vigasságokon Kökény Attila mellett az Iszkiri gyerekzenekar és Dj Dominique is koncerteznek majd. Mindkét fellépő előre megkóstolta a bárányhúsos fánkburgert, sőt Dj Dominique a séf útmutatásai alapján el is készítette otthon a rendhagyó húsvéti finomságot.