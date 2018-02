Liptai Claudia lesz az idei Story Gála háziasszonya

Liptai Claudia

Fotó: Story Magazin

Javában tart a farsangi szezon, a csillogó estélyek, táncos-zenés mulatságok időszaka. Február 10-én, szombaton immár 19. alkalommal rendezik meg a báli szezon egyik legjelentősebb társasági eseményét, a Story Ötcsillag- és Érték-díj Átadó Gálát, ahol a magazin olvasói, illetve az ötfős kuratórium szavazatai alapján a hazai művészek, hírességek és sportolók tavalyi évben nyújtott teljesítményét ismerik el. A díjazottak kilétére szombat estig várnunk kell, az viszont már most biztos, hogy a gála házigazdái Liptai Claudia és a Story magazin főszerkesztője, Kolossváry Balázs lesznek. A velük készült interjúból megtudhatjuk, hogyan hangolódnak az estélyre.– Nagy megtiszteltetés, hogy a pályafutásom során először lehetek társműsorvezető, ezért nagyon készülök. Minden díjazotthoz kapcsolódóan szeretnék valami személyes történetet, üzenetet hozzátenni a kötelező mondandómhoz. Február 10-én az egész napom a gála jegyében telik majd, délelőttől ott leszek a próbákon. Aztán jön a szépségcsapatom, akik a színpadra varázsolják az est csinos háziasszonyát. Biztos, hogy nagyon fogok izgulni, mint a mai napig minden fellépésem előtt.– A gálát megelőző hetekben intenzív méregtelenítő-kúrába kezdtem; zöldségeket, gyümölcsöket, facsart gyümölcsleveket fogyasztok. A szokásos hétvégi napirendemtől annyiban térek majd el, hogy a helyszínbejárás és a próbák miatt már délelőtt ott leszek a Corinthia Hotel Budapestben, hogy A-Z-ig átvegyük az ünnepi műsort, illetve a protokolláris részeket.– Ez az egyik legfontosabb, ugyanis egy maradandó dolog, évek múlva is vissza-visszanézzük, hogy ki mit viselt a gálán. Szeretem az egyszerű vonalvezetést, a 40-es évek stílusát. Imádom Maár Róbert kreációit, ezért őt kértem meg, hogy tervezze meg az estélyimet. Egy egyszerű, de a színét tekintve eléggé extra ruhám lesz. Hogy pontosan milyen? Maradjon egyelőre meglepetés.– Tavaly nagy sikert aratott a szmokingom, ezért nálam érvényesül a győztes csapaton ne változtass elv. Így idén is a kitűnő divattervező, Lakatos Sándor készíti az ünnepi öltözetemet.

Kolossváry Balázs

Fotó: Story Magazin

– Bármilyen meglepő is, de nekem a tavalyi volt az első gálám – rögtön házigazdaként debütáltam. Akárcsak az első szerelem, az is felejthetetlen volt az első pillanattól az utolsóig.– Az utóbbi években sajnos az elfoglaltságaim és kötelezettségeim miatt kihagytam a gálákat. Pedig tavaly nagy öröm ért azzal, hogy az olvasók díjaztak, mégsem tudtam személyesen ott lenni, ugyanis a kisfiam, Marcika még túl pici volt ahhoz, hogy otthon hagyjam. De két dimenzióban, a köszönővideón keresztül jelen voltam.– Ez maradjon titok…– Ez nem kérdés, csakis Liptai Claudiával!– Ahogy múlik az idő és én is öregszem, egyre kevésbé hajlok el, de régebben szerettem elengedni magam. Persze, jó társaságban, megfelelő bulihangulatban azért néha még most is bedobom a gyeplőt a lovak közé.– Régen imádtam szórakozni, ha mostanában elmegyek, jóval visszafogottabb vagyok, mint korábban, de ma is nagyon szeretek táncolni és kedvelem a jó zenéket. Mindig a társaságtól függ, hogy mennyire tudok nagyot mulatni.– Mivel nem szeretném, hogy kiürüljön a terem a pocsék énekhangom miatt, ezért nem fogok dalra fakadni. Viszont, ha felcsendül a Nézését, meg a járását, biztosan halkan eldúdolom.– Mint említettem, szeretem a jó zenét és lenyűgöz, ha valaki tud zongorázni. Viszont a dalolást meghagyom azoknak, akiknek nagyon jó hangjuk van.– Egyértelmű, hogy a műsorvezető-társammal, Kolossváry Balázzsal.– Előzetesen nem szeretnék semmilyen meglepetést elárulni, de az egyik díjazottunk személyes kedvencem, ezért megtiszteltetés lenne, ha vele koccinthatnék legelőször.

– Ha sokáig akarnak mulatni, akkor a finom pezsgővel csak óvatosan, és egyenek, de azt is csak módjával. Ha ezt a kettőt betartják, hajnalig marad energiájuk.– Ritkán van olyan esemény, ahová szépen fel lehet öltözni. Ez végre egy ilyen alkalom, úgyhogy üzenem mindenkinek: tessék szépen felöltözni!– Mivel nem iszom alkoholt, így másnapos bajaim nincsenek. Nekem még aznapom lesz, ugyanis Marcikám éjjelente, bizonyos időpontokban követeli a figyelmet, így az a gyanúm, hogy ha hazaérek, gálaruhában fogom a szájába tolni a cumit.– Egy pohár jéghideg sör és egy finom korhelyleves 11.00 után. Megsúgom, hogy gyorsan regenerálódnom kell, ugyanis a gála másnapján én is megyek be a szerkesztőségbe, ugyanis készítjük az extra 8 oldalas gálabeszámolónkat a magazinba.