Lilu saját websorozatával hódítja meg az online világot - videó

Lilu

Lilu mindig is kereste az új kalandokat és kihívásokat. Tévés fronton megannyi siker részese volt és sok mindent elért, de most úgy gondolta: ideje kicsit más vizekre is evezni. A népszerű műsorvezető az online világot vette célba, elindítja saját websorozatát. A Rossmann oldalán megjelenő videókban profi szakemberek segítségével hasznos smink- és szépségtippekkel látja el a téma iránt nyitott hölgyeket.Bár az online tartalommegosztás napjainkban a virágkorát éli, ám igazán trendi, ugyanakkor hasznos videókból még mindig keveset találni. Ezt az űrt most hazánk egyik legmenőbb női karaktere is megpróbálja betölteni. Lilu most startoló websorozatában profi sminkes által ad és oszt meg hétköznapi szépségpraktikákat nőtársaival.

– Nem tudok kontúrozni, és még az alapozót is rosszul viszem fel az arcomra. Az ecsetek megfelelő használata szintén nehézséget okoz, hiszen a tévében a sminkemet általában mindig más csinálja. De amióta forgatjuk a Lilu Szépségnaplója részeit, én is egész jól belejöttem a dolgokba – árulta el a műsorvezető, aki mosolyogva emlékezett élete legnagyobb sminkes bakijára. – Egy rendezvényre készülődtem. Kisminkeltem, szépen felöltöztem és elmentem. Jól éreztem magam, csakhogy amikor másnap visszanéztem a rólam készült fotókat, elszörnyűködtem azon a boszorkány szemű nőn, akit viszontláttam a képeken. Aznap este persze senki nem szólt rám, de utólag nagyon cikinek éreztem.Ilyen bizonyára sosem fordul elő többé Liluval, akit a november 9-én a Youtube-on debütáló videósorozatban a Rossmann csapata szépít a drogériában kapható termékeivel.– Ezzel az online csatornával minden nőnek fel szeretném arra hívni a figyelmét, hogy milyen egyszerűen kihozhatjuk magunkból a maximumomat a hétköznapokon is. Minden lépést megmutatunk majd a videókban az arcradírozástól kezdve a teljes smink fixálásáig. Egyszerű lesz, hasznos és követhető!A Lilu Szépségnaplója a tervek szerint hetente kétszer friss videóval jelentkezik majd és elsődlegesen a 24-49 éves korosztály számára szolgáltat minőségi tartalmat.